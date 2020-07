Michèle Rubirola, première femme élue maire de Marseille

Rarement l’esplanade de l’Hôtel de Ville de Marseille n’avait connu une animation aussi animée et colorée dès le petit matin.

La présence des très nombreux journalistes, reporters radio, caméras de télévision et autres agences de presse témoignait de l’importance de l’événement, ce samedi 4 juillet 2020.

L’Hémicycle Bargemon était « The place to be » pour suivre le dernier acte de la campagne des municipales à Marseille.

Plusieurs centaines de citoyens, supporters du Printemps marseillais de Michèle Rubirola avaient pris place derrière les barrières de sécurités sous les regards des nombreux gendarmes mobiles et policiers présents.

L’ambiance chaude était bon enfant.

C’est bruyamment que ces femmes et ces hommes apportaient leur soutien à leur candidate favorite, pour le 3e tour des municipales avec l’espoir qu’elle soit élue maire par le nouveau Conseil qui siégeait pour l’occasion.

Campagne atypique et aux nombreux rebondissements, le suspense était entier et l’issue incertaine quand à l’élection du maire de Marseille.

Après le retrait-surprise de Martine Vassal, la tête de liste LR, c’est le député Guy Teissier qui était désigné par les Républicains pour affronter Michèle Rubirola PM, Samia Ghali DVG, et Stéphane Ravier RN.

Lionel Royer - Perreaut LR s’était finalement ravisé après avoir annoncé sa candidature jeudi dernier.

Candidat à l’élection du maire, Guy Teissier le doyen de l’Assemblée avait laissé la présidence de séance à Marguerite Pasquini , élue sur la liste de Samia Ghali.

Lors du premier tour de scrutin, aucune majorité absolue n’était apparue.

Le Printemps marseillais réalisait le plein de ses voix avec 42 élus.

Les Républicains faisaient autant avec leurs 39 élus et bénéficiaient du report des 2 voix de Bruno Gilles et de Marine Pustorino dissidents LR , pour un total de 41 voix.

Lisette Narducci votait nul.

Le groupe de Samia Ghali enregistrait ses 8 voix sans dissonance.

La surprise du début de scrutin est venue de la part de Stéphane Ravier RN, qui annonçait le retrait de son groupe.

Il stipulait ne pas prendre part au scrutin avec ses 9 conseillers, afin de protester et dénoncer des accords en sous- mains entre le PM et Samia Ghali.

Le chef « frontiste » stigmatisait le « prix » des ces marchandages

pour monnayer chèrement ce capital de 8 voix.

Devant l’évidence de la situation, et le statu quo, un second tour s’imposait afin d’élire le nouveau maire de Marseille.

Après une suspension interminable de séance de près de 2 heures et moult protestations à droite, à la demande de Benoît Payan PM, nouveau maire des secteurs 2&3, la présidente acceptait une nouvelle suspension d’1 heure afin de reprendre la séance à 14h15.

Les protestations des LR, n’entravaient pas cette décision.

Conscients que les tractations à gauche allaient grand train dans les coulisses, Guy Teissier et son groupe présageaient l’annonce d’un accord entre le Printemps et Tous Unis de Samia Ghali qui devenait la faiseuse de reine en offrant ses 8 voix à Michèle Rubirola.

Durant cet entracte interminable, Valérie Boyer, David Galtier et Lionel Royer - Perreaut entres autres, convoquaient la presse pour dénoncer les insultes et autres provocations qu’ont subi certains LR en arrivant devant l’Hémicycle.

L’attitude jugée déloyale de la présidente de séance étaitégalement dénoncée par les LR.

Pendant ce temps, Michèle Rubirola certaine de son succès et pour la plus grande joie du public acquis à son Printemps, prenait un bain de foule comme une star du show-business.

Les clameurs de joies dénotaient avec l’ambiance froide dans la maison LR.

LE SECOND ROUND

Pressentant une situation qu’ils ne maîtrisaient plus, les LR attendaient le second tour avec circonspection.

À l’ouverture de la séance, Samia Ghali annonçait solennellement qu’elle offrait ses voix au Printemps de Michèle Rubirola.

Stupeur dans les rangs des Républicains.L’estocade était imparable.

La victoire était acquise pour la gauche marseillaise qui infligeait une sévère « droite » aux LR abasourdis devant l’évidence.

Après 25 années de gestion de la ville de Marseille, les Républicains allaient céder la Ville à la gauche.

C’est sans surprise après le décompte des bulletins que Michèle Rubirola remportait le scrutin avec 51 voix contre 41 pour Guy Teissier.

Les manifestations de joie à gauche remplissaient l’Hémicycle, les embrassades et autres applaudissements contrastaient avec le désarroi sur les bancs des Républicains.

Après l’annonce officielle des résultats, les différents chefs de groupes ont pris la parole pour s’exprimer sur l’issue du scrutin.

Après plusieurs provocations à l’extérieur auprès du public, Stéphane Ravier RN a adressé ses félicitations républicaines à Michèle Rubirola.

« On peut tout faire avec une baïonnette, sauf s’asseoir dessus », c’est avec cette citation métaphorique que le « poète » Stéphane Ravier a voulu égratigner Martine Vassal et son groupe.

Il a dénoncé des « irrégularités les plus répugnantes, évoquant les procurations soupçonnées frauduleuses à l’insu des personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ».

Rappelons que l’instruction est en cours, sous la houlette de Frédérique Laurens la procureure de la République à Marseille.

Très en verve, le patron du RN à Marseille, a ironisé également sur le fiasco des Républicains lors de ces municipales, oubliant de rappeler que son parti avait perdu l’unique mairie de secteur où il était tête de liste avec sa nièce comme binôme.

Guy Teissier a « pris acte » de l’élection de Michèle Rubirola tout comme Bruno Gilles qui a adressé ses félicitations à la candidate du Printemps .

La nouvelle maire de Marseille qui portait fièrement l’écharpe tricolore remise par le maire sortant Jean - Claude Gaudin, a fait part de sa joie et de son émotion.

Elle a débuté son allocution par une citation de Blaise Saint- Grâce : « Marseille appartient à qui vient du large » rajoutant « Je ne sais pas si le Printemps vient du large, mais il vient de loin ».

Michèle Rubirola a rendu un hommage appuyé à Benoît Payan son directeur de campagne et porte-parole.

Complice et homme de confiance, Benoît Payan fraîchement nommé 1er adjoint, s’est félicité que Michèle Rubirola soit élue 1re femme maire Marseille.

Figure incontournable de cette élection, Samia Ghali seconde adjointe de Michèle Rubirola, s’est déclarée : « Je suis heureuse et fière de ne pas avoir divisé Marseille, c’est une victoire pour les Marseillais ».

Consciente d’avoir fait basculer l’élection avec ses 8 voix qui lui valaient de l’or devant les journalistes, elle déclarait : « Je lui ai permis de gagner Marseille ».

Marseille est enfin apaisée, car comme l’affirme Renaud Muselier président de la Région Sud, le vote est conforme avec la volonté des Marseillais.

Le premier Conseil municipal avec son nouveau maire aura lieu le 10 juillet prochain à 9h30 .

Alain Sarkissian