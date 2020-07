L’Arménie devrait devenir un centre de commerce international pour les produits agricoles et les denrées alimentaires afin d’assurer sa sécurité alimentaire, a déclaré le président arménien Armen Sarkissian lors d’une réunion avec des hommes d’affaires locaux engagés dans l’agriculture, la production et la transformation alimentaires et les services.

Selon Armen Sarkissian, l’Arménie devrait réfléchir très sérieusement à la sécurité alimentaire. « Peut-être qu’une façon d’y parvenir est de réévaluer tout ce que nous avons et de trouver de nouveaux marchés. C’est bien que nous occupions une certaine place sur le marché russe, mais un marché ne suffit pas pour équilibrer », a déclaré le président, soulignant que la sécurité alimentaire est basée sur une production et un commerce équilibrés.

Il a souligné que l’Arménie devrait exporter des produits de la plus haute qualité, car elle ne peut rivaliser en termes de volumes.

Armen Sarkissian a déclaré que l’Arménie a un énorme potentiel de production agricole, qui n’est pas utilisée efficacement. Dans ce contexte, Armen Sarkissian a souligné que l’exploitation minière est non seulement peu prometteuse, mais aussi nuisible à la nature. Il a ajouté qu’il existe un énorme marché aux alentours de l’Arménie - qui s’étend de l’Iran à tous les pays du golfe Persique.

Soulignant l’importance du rôle de l’État dans cette affaire, Armen Sarkissian a suggéré que les hommes d’affaires profitent de l’institution présidentielle pour établir des partenariats avec les pays du Golfe. « Les dirigeants de tous ces pays sont mes anciens amis », a-t-il ajouté.

Les entrepreneurs ont soulevé la question de l’impact de la pandémie de coronavirus sur leurs entreprises et ont parlé au président des perspectives de développement, présenté les problèmes actuels et les risques possibles. En particulier, ils ont abordé les principes d’une gestion efficace des terres, l’expansion des marchés d’exportation, ainsi que les avantages fiscaux, la préservation de l’emploi et un certain nombre d’autres problèmes.

Le président de la Chambre de commerce américaine en Arménie (AmCham) Ara Hovsepyan, le propriétaire et directeur général de Yeremyan Projects LLC David Yeremyan, le propriétaire et directeur général d’Internet Projects LLC (Menu.am) Vahan Kerobyan, le directeur général de Navasard agro LLC Armine Melkonyan , la Directrice générale de Golds Grape ArmAs LLC, Viktoria Aslanyan, la fondatrice de SIS Natural CJSC Armen Hakobyan et la représentante de Coca Cola Hellenic Bottlers Armenia CJSC Elina Margaryan ont participé à la réunion avec le président.