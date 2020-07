Lara Aharonian réagit à une nouvelle attaque à son encontre

Ces années passées, beaucoup de partisans du régime ancien et leurs médias ont utilisé mes photos, ma personne, mes cheveux roses, mon nom pour leurs fausses nouvelles, leurs manipulations et leurs articles de propagande pour répandre la peur parmi la population conservatrice majoritaire, m’utiliser comme un ′′ symbole ′′ de Protection des droits LGBT en Arménie, diabolisant qui je suis et ce que je fais et essayant de me lier au gouvernement actuel. Bien sûr, leur but était clair ; utiliser la peur pour répandre la haine, encourager la violence, manipuler les gens et dénigrer la révolution, créer le chaos, répandre le désespoir, tout échoue puisqu’ils ont perdu le pouvoir et de nombreux privilèges...

J’ai appris au fil des ans à vivre avec les messages haineux constants, les menaces, la honte corporelle et les appels violents. Cela m’a aidé à construire plus de résilience et à apprécier encore plus le travail que je fais et les changements importants mais difficiles qui se produisent au pays.

J’ai également appris à adopter de nombreuses stratégies essentielles, dont les silences stratégiques, répondre à la haine et aux manipulations avec gentillesse, en mettant l’accent sur le travail essentiel alors que beaucoup, amis et étrangers, tentaient de me pousser dans leur propre agenda et me poussaient à réagir..., faire des pauses et ne pas abandonner, prendre soin de moi comme un acte politique et bien d’autres encore.

Mais surtout, j’ai aussi appris à posséder beaucoup des étiquettes qui m’ont été lancées et à être fier de qui je suis, de quoi et de quels droits je défend.



Bien que cette image d’une caricature que je partage ici soit destinée à être un autre moyen de manipulation, encore une fois pour discréditer le nouveau gouvernement par les défenseurs des droits de l’homme, mais j’ai vraiment aimé la façon dont ils m’ont dépeint, une sorte d’ange queer au sourire , heureux et résilient, survolant la tête des gens (et peut-être ch*** sur certains d’entre eux :) j’ai adoré ! Et j’ai décidé de la partager. Merci Toto, qui semble être l’artiste.

Lara Aharonian