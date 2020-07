Le député Tony Zappia se joint aux Arméniens, aux Assyriens et aux Grecs pour réclamer la reconnaissance australienne des génocides

Le député fédéral de Makin, Tony Zappia, a ajouté sa voix de soutien à la Joint Justice Initiative, qui a été créée pour promouvoir la reconnaissance australienne des génocides arménien, assyrien et grec.

Le lancement en février 2020 de la Joint Justice Initiative au Parlement australien a comporté la signature d’un protocole d’accord par le Comité national arménien d’Australie (ANC-AU), l’Assyrian Universal Alliance (AUA) et l’Australian Hellenic Council (AHC), qui déclare La reconnaissance par l’Australie des génocides arménien, assyrien et grec comme une priorité au nom de leurs communautés.

Tony Zappia, qui est né en Italie et représente son électorat sud-australien au Parlement fédéral depuis 2007, est un partisan de longue date de la reconnaissance du génocide arménien et s’est exprimé le plus récemment sur la question lors d’un débat parlementaire en décembre 2018.

« (La) reconnaissance des atrocités apportera un sentiment de fermeture et de réconfort aux survivants et aux descendants des familles. Cela enverra également un message au monde que de tels actes de cruauté horrible envers les autres ne sont pas acceptables et, s’ils sont perpétrés, les responsables seront finalement tenus responsables », avait déclaré Tony Zappia lors du débat à la Chambre des représentants en 2018, qui honorait le 70e anniversaire de la Convention des Nations Unies pour la prévention et la répression du crime de génocide.

Le directeur exécutif du Comité national arménien d’Australie (ANC-AU), Haig Kayserian, a déclaré : « M. Tony Zappia poursuit son soutien de longue date sur la question de la justice pour le génocide de 1915 en signant l’affirmation de la Joint Justice Initiative. Nous le remercions pour ce soutien et nous avons la chance qu’il poursuive son chemin vers la reconnaissance nationale, main dans la main avec nos trois communautés. »