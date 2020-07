Les États-Unis aident l’Arménie à lutter contre la corruption avec 1 million de dollars d’aide

Le 23 juin, un événement en ligne a lancé l’activité de collaboration « Assistance technique à la Chambre des comptes de la République d’Arménie » d’une durée de trois ans et d’un montant de 1 million de dollars. Le gouvernement des États-Unis, par l’intermédiaire de l’USAID, a signé un accord interinstitutions avec le Center for Audit Excellence du GAO (US Government Accountability Office) pour fournir des services de renforcement des capacités, de formation et de conseil à la Chambre des comptes, Institution Suprême d’Audit d’Arménie.

Grâce à cette activité, le GAO contribuera également à la mise en œuvre des exigences de la loi de 2018 sur la République d’Arménie relatives à la Chambre des comptes, en leur demandant d’adhérer et d’adopter des normes d’audit internationales. Le contrôleur général des États-Unis et chef du GAO Gene Dodaro et le directeur financier de l’USAID Reginald Mitchell, qui avaient prévu de se rendre en Arménie pour le lancement avant la crise du COVID-19, ont plutôt rejoint virtuellement le président de la Chambre d’audit d’Arménie Levon Yolyan, l’ambassadrice américaine en Arménie Lynne Tracy et la directrice de la mission USAID / Arménie Deborah Grieser pour célébrer le lancement.



« Aujourd’hui marque une autre étape importante pour la Chambre d’audit. Nous attendons maintenant avec intérêt le partenariat fructueux pour aider la Chambre des comptes à résoudre certains des principaux problèmes identifiés et à apporter des améliorations pour renforcer ses politiques institutionnelles et autres procédures. » dit Gene Dodaro.

Il s’agit du deuxième accord de l’USAID / Arménie avec le GAO Center for Audit Excellence. En vertu de l’accord précédent, le GAO a effectué une évaluation des besoins à la Chambre des comptes pour évaluer ses forces, ses faiblesses et ses besoins. Cette activité s’appuie sur les recommandations de l’évaluation des besoins et est conforme à la stratégie de réforme de la gestion des finances publiques du gouvernement arménien.

« Le rôle de la Chambre des comptes est crucial pour renforcer la responsabilité, la transparence et l’intégrité des institutions gouvernementales. Cette nouvelle activité fait partie du soutien global du gouvernement américain aux réformes lancées par le gouvernement arménien et à ses efforts pour lutter contre la corruption. Cette activité sera mise en œuvre par le GAO, qui est considéré comme la « norme d’or » pour les institutions d’audit du monde entier », a déclaré l’ambassadrice Tracy.

La Chambre des comptes joue un rôle de surveillance important en renforçant la responsabilité, la transparence et l’intégrité du gouvernement et des entités publiques dans le pays, ainsi qu’en influençant la confiance des citoyens dans les institutions publiques et en veillant à ce que les ressources publiques soient utilisées de manière à réduire les risques de corruption, à maximiser rapport qualité / prix et résultats.

« En tant que chef de la Chambre d’audit, je tiens à remercier nos partenaires pour leur précieux soutien dans le développement de la Chambre d’audit, en particulier au milieu de la pandémie », a déclaré M. Yolyan. « Cet événement est le résultat de l’effort commun. Nous essaierons de tirer le meilleur parti de ce partenariat pour devenir une institution plus percutante. »