Le président de l’Artsakh a visité les travaux des récoltes dans la plaine d’Amaras

Arayik Harutyunyan le président de la République de l’Artsakh s’est rendu en visite samedi 4 juillet sur la plaine d’Amaras afin de prendre connaissance sur les travaux des récoltes des champs de blé et de tournesol.

Il a visité le complexe monastique d’Amaras et des travaux de rénovation réalisés grâce à la fondation Louys. En compagnie d’Ashot Bakhtchyan le ministre de l’Agriculture, le responsable de la région de Martouni Ararat Melkoumyan et des personnalités locales, Arayik Harutyunyan s’est rendu dans les champs de récolte. Le président de l’Artsakh s’est également rendu à la commune de Sourachen dans la région d’Askéran pour visiter une ferme appartenant à l’Université technologique de Chouchi.

Krikor Amirzayan