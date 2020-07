Nikol Pachinian et Armen Sarkissian adressent un message à Donald Trump à l’occasion de la Journée de l’indépendance des Etats-Unis

Nikol Pachinian a félicité Donald Trump à l’occasion de la Journée de l’indépendance des Etats-Unis

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a envoyé au président américain Donald Trump un message de félicitations à l’occasion de la Journée de l’indépendance des Etats-Unis le 4 juillet.

« Je vous envoie mes chaleureuses salutations à vous et au peuple ami des Etats-Unis à l’occasion de la Journée de l’indépendance. La date du 4 juillet a depuis longtemps franchi les frontières des Etats-Unis pour devenir le symbole de l’indépendance et de la lutte victorieuse pour de nombreux pays » écrit

Nikol Pachinian qui a rappelé les liens d’amitié entre le peuple arménien et américain et également de l’Arménie avec les Etats-Unis. Il a également affirmé que l’établissement de la démocratie et du droit en Arménie nécessitait une lutte contre la corruption et de la réforme de ses instances judiciaires. Nikol Pachinian a en outre évoqué les réformes en Arménie qui sont au premier des priorités du gouvernement arménien.

« Nous remercions les Etats-Unis pour leur soutien financier et technique pour les réformes démocratiques en Arménie. Nous apprécions hautement l’aide des Etats-Unis à l’Arménie pour la lutte contre le coronavirus » a affirmé Nikol Pachinian en saluant le rôle des Etats-Unis dans le règlement pacifique du règlement du conflit du Haut Karabagh.

Le président arménien Armen Sarkissian a également adressé un message de félicitations à son homologue américain Donald Trump à l’occasion de la Journée de l’indépendance des Etats-Unis.

Krikor Amirzayan