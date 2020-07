Vol spécial de rapatriement Dubaï-Erévan le 15 juillet à bord d’un appareil de la compagnie Armenia

L’Ambassade d’Arménie auprès des Emirats Arabes Unis à Abou Dabi annonce qu’un vol sera organisé le 15 juillet entre Dubaï et Erévan à bord d’un avion de la compagnie aérienne Armenia. Le vol spécial ramènera vers l’Arménie les citoyens arméniens bloqués dans les Emirats Arabes Unis depuis le confinement à cause du coronavirus. Pour le détail des conditions d’obtention des billets et des formalités à effectuer, l’Ambassade d’Arménie aux Emirats Arabes Unis donnera sur sa page facebook des précisions dans les prochains jours.

Krikor Amirzayan