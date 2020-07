Les filles se bousculement à l’école militaire Monté Melkonian de Dilidjan (Arménie)

La Radio publique arménienne rapporter l’intérêt des jeunes filles pour s’inscrire à l’école militaire Monté Melkonian de Dilidjan dans la région de Tavouch. L’an dernier une quarantaine de demandes de jeunes filles était enregistrée. Mais l’école militaire n’étant pas mixte, ces demandes furent refusées. Pour cette rentrée, plusieurs classes sont désormais ouvertes également aux filles. La direction de l’école militaire Monté Melkonian affirme qu’une quinzaine de demandes fut déjà enregistré. Parmi ces futurs étudiantes, Setenik et Méliné. L’une habite à la frontière arméno-azérie au Tavouch et l’autre à la frontière arméno-azérie en Artsakh. Toutes deux veulent servir l’Armée arménienne après leur diplôme militaire afin de défendre leur famille et la patrie. Elles rêvaient depuis l’enfance se servir l’Armée arménienne. L’occasion leur sera donné au terme du cursus de formation militaire. Pour les garçons à la rentrée, l’école militaire Monté Melkonian a déjà 170 demandes pour 130 places disponibles. Un véritable succès pour cette institution militaire très prisée et qui retient l’attention de toute l’Arménie, Artsakh compris.

Krikor Amirzayan