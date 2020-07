Les vaches des villages arméniens du Djavakhk disparaissent…et ces vols mènent en direction de la Turquie

Les vols de vaches, veaux ou autres animaux se multiplient dans la région de Djvakhk, région de Géorgie à forte population arménienne. Et la majorité de ces vols de troupeaux mènent vers une direction : la Turquie. Le village de Tchérek à la frontière entre le Djavakhk et la Turquie sont persuadés que les voleurs de leurs bêtes venaient de l’autre côté de la frontière, de Turquie. La frontière turco-géorgienne n’étant pas contrôlée dans les environs du village arménien.



Les habitants de Tchétchérek (Djala en arménien) de la région d’Akhaltskha -région arménienne de Géorgie- recherchent les 70 vaches disparues la nuit. Et tous leurs regards portent vers des voleurs venus de Turquie qui ont emporté les bêtes en Turquie qui est à quelques kilomètres du village arménien. « Ils ont volé la nuit, 15 de ces vaches nous appartenaient. Toutes les traces mènent vers la frontière turque. Dans la zone neutre nous avons trouvé 4 bêtes » affirme une villageoise arménienne, Julia Erbakan dont le frère recherchait activement dans les montages une partie de ses bêtes. Mkrditch Ginosyan qui représente les villages de Dzoughrout, Dzira, Mikeldzminda au Conseil municipal d’Akhaltskha va soulever le problème des vols de bétail lors de la prochaine séance municipale.

Krikor Amirzayan