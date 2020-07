Emission Foi et Traditions des Chrétiens orientaux sur France 2 ce dimanche 5 juillet à 9h30

Emission du dimanche 05 juillet 2020 - 9h30 à 10h00 - France 2

« Présence de l’Eglise Arménienne à Jérusalem ». Depuis le IVe siècle les arméniens sont présents en Terre Sainte. Succédant aux premiers ermites du désert de Judée, les moines se sont installés en construisant une chapelle, puis des monastères près des Lieux Saints de Jérusalem et de Bethléem. Depuis près de 1700 ans, ils vivent une vie de prière intense et accueillent les pèlerins arméniens. Aujourd’hui le monastère Saint Jacques, et le quartier arménien qui l’entoure, représente près de 20% du territoire de la vieille ville. Les moines, gardiens des lieux Saints (avec les Grecs Orthodoxes et les Franciscains), et les familles arméniennes - présentent pour certaines depuis des siècles - préservent l’âme et l’esprit arménien dans la ville Sainte.

Découvrons les trésors et l’histoire de l’Eglise Arméniennedu IVe siècle à nos jours. Avec : Georges Hintlian (historien), Père Asbed Balian (recteur du monastère de Bethléem), Père Hovnan-Koryoun Baghdasaryan (chancelier du Patriarcat Arménien Apostolique de Jérusalem). Documentaire écrit par Thomas Wallutet Jean-Claude Salou. Réalisation : Jean-Claude Salou. (Rediffusion de 2016)