Nikol Pashinyan félicite Donald Trump à l’occasion du jour de l’indépendance américaine

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a envoyé un message de félicitations au président américain Donald Trump à l’occasion du jour de l’indépendance des États-Unis.

« Honorable Monsieur le Président,

J’adresse mes plus chaleureuses félicitations à vous et au peuple amical des États-Unis le jour de l’indépendance.

Le sens du 4 juillet se répercute bien au-delà des frontières des États-Unis et est devenu un symbole de lutte victorieuse pour l’indépendance. Les nobles idées des pères fondateurs sur l’édification de l’État ont depuis lors été une source d’inspiration pour de nombreuses nations en quête de démocratie.

Depuis deux ans maintenant, les autorités arméniennes se sont engagées dans un vaste programme de réforme institutionnelle, censé conduire à l’instauration définitive et à l’irréversibilité de la démocratie et de l’État de droit dans notre pays. La lutte contre la corruption et la réforme judiciaire figure en bonne place sur notre agenda.

Nous sommes reconnaissants de l’assistance financière et technique des États-Unis pour les réformes démocratiques en Arménie. Nous apprécions hautement le soutien fourni par votre administration dans la lutte contre la pandémie qui sévit dans le monde depuis un certain temps.

L’Arménie attache une grande importance à la poursuite de relations amicales avec les États-Unis dans le cadre du dialogue stratégique établi il y a un an. Nous sommes déterminés à continuer de participer aux initiatives dirigées par les États-Unis visant à lutter contre le terrorisme transfrontalier et à renforcer la sécurité internationale au mieux de nos capacités. Nous apprécions l’implication constructive et la politique équilibrée des États-Unis dans le règlement pacifique du conflit du Haut-Karabagh.

Cette année marque le 100e anniversaire des relations diplomatiques entre la Première République d’Arménie et les États-Unis. Ce fait historique marquant donne à notre partenariat une touche vraiment émotionnelle. En résonance avec nos valeurs démocratiques communes, il crée une base solide pour le développement continu et le progrès de l’amitié entre nos deux nations.

Réitérant mes félicitations, je souhaite au peuple amical de la paix, de la prospérité et d’une victoire rapide dans la lutte contre la pandémie de coronavirus. »