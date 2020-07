Peines de prison pour deux ex-dirigeants d’Amnesty international

Istanbul, 3 juil 2020 (AFP) - Deux anciens responsables d’Amnesty

International en Turquie ont été condamnés vendredi à des peines de prison

pour activités « terroristes », a annoncé l’ONG, à l’issue d’un procès devenu le

symbole de la répression contre la société civile depuis un putsch manqué en

2016.

Taner Kiliç, ancien président d’Amnesty en Turquie, a été condamné à six

ans et trois mois de prison pour « appartenance à un groupe terroriste », et

Idil Eser, une ex-directrice, a été condamnée à deux ans et un mois pour "aide

à une organisation terroriste".

Deux autres défenseurs des droits humains ont été condamnés à la même peine

que Mme Eser, tandis que sept autres militants, dont un Allemand et un

Suédois, ont été acquittés, a indiqué Amnesty sur Twitter.

« C’est scandaleux. Des accusations absurdes. Aucune preuve », a réagi sur

Twitter Andrew Gardner, chercheur pour Amnesty International en Turquie. "Nous

ne baisserons pas les bras tant qu’ils ne seront pas tous acquittés", a-t-il

ajouté.

M. Kiliç, qui est aujourd’hui le président honoraire d’Amnesty en Turquie,

est accusé par les autorités turques d’appartenir au mouvement du prédicateur

Fethullah Gülen, désigné par Ankara comme le cerveau du putsch manqué de l’été

2016.

La pièce principale du dossier d’accusation est l’utilisation par M. Kiliç

de la messagerie ByLock, une application de communication cryptée utilisée par

les partisans de Gülen, selon Ankara.

Un rapport de police a néanmoins révélé que M. Kiliç ne possédait pas cette

application sur son téléphone.

Arrêté en 2017, il avait été relâché après 14 mois de détention provisoire.

Pour nombre d’ONG, ce procès illustre le durcissement des autorités turques

contre la société civile dans un contexte plus large d’érosion des libertés

depuis le putsch manqué en 2016.

Après la mise en échec du coup de force militaire, le gouvernement turc a

lancé des purges massives qui ont conduit à l’incarcération de dizaines de

milliers de personnes, dont des journalistes critiques et des acteurs de la

société civile.