Le ministre turc de la Défense et son chef d’état-major à Tripoli

Le ministre turc de la Défense Hulusi Akar et le chef d’état-major turc Yasar Guler se sont rendus vendredi à Tripoli pour évoquer la coopération militaire avec le Gouvernement d’union nationale (GNA) libyen, dont Ankara est le principal allié, selon le GNA. « Les pourparlers qui se sont déroulés en présence des délégations militaires de haut niveau des deux pays, ont porté sur (...) les volets de la coopération militaire et sécuritaire », a indiqué un communiqué du GNA. Cette coopération s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du mémorandum d’accord militaire et de sécurité, signé en novembre (...)