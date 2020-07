Selon un article du quotidien Hürriyet, le président et président du Parti de la justice et du développement (AKP), Recep Tayyip Erdoğan, a ordonné la création d’une agence « autonome et civile » pour développer des stratégies contre la reconnaissance du génocide arménien.

L’idée a été proposée à Erdoğan lors d’une réunion du Haut Conseil consultatif de la présidence, a rapporté le journal le 23 juin.

Nous avons parlé de la question avec Garo Paylan, un député arménien du Parti démocratique des peuples (HDP), et le professeur Taner Akçam, historien et sociologue.

Taner Akçam a noté que les thèses de déni de la Turquie n’ont aucune validité ni dans le monde académique ni dans le monde politique. Le député Garo Paylan a déclaré que c’était l’ancien ministre de la Justice Cemil Çiçek qui avait eu l’idée, rappelant qu’il avait dit : « Nous sommes poignardés dans le dos », après une conférence sur le génocide à l’Université de Bilgi en 2006, à laquelle a également assisté Hrant Dink, un journaliste qui a ensuite été assassiné.

Lorsque nous avons demandé à Garo Paylan s’il avait des informations sur l’exactitude de l’article de Hürriyet, il a répondu que cela n’avait pas été démenti.

« Il y a des informations selon lesquelles Cemil Çiçek a fait une présentation lors de la réunion du Haut Conseil consultatif et le président a donné un ordre après cette présentation. »En fait, je m’attendais également à ce que cela soit refusé, mais nous pouvons supposer que c’est vrai puisqu’il n’y a pas de déni.

« Et il y a le nom de Cemil Çiçek. Comme vous vous en souvenez peut-être, le ministre de la Justice Çemil Çiçek a utilisé une expression comme » Ils nous poignardent dans le dos « à propos de la conférence arménienne qui s’est tenue à l’Université de Bilgi et à laquelle a également assisté Hrant Dink et lui a ciblé cette conférence. »C’était en fait une déclaration importante qui a ouvert la voie au meurtre de Hrant Dink. Et apparemment, il y a une idée qui est venue de Cemil Çiçek à nouveau et le président l’a soutenue.« L’idée de déni a « continuité dans l’État », a déclaré Garo Paylan : « Il n’y a aucune idée qui nous surprend. Après tout, il y a une politique de déni de 105 ans. Une autre institution pour démontrer que le la politique de déni se poursuit et est validée sera établie. »

En réponse à notre question de savoir s’il a des informations sur qui rejoindra ’« l’agence autonome », le législateur a déclaré : « Il n’y aura pas de surprise non plus. Quels que soient les historiens qui aient travaillé à couvrir ce problème ou à le dénaturer, ils seront là. »

« Il y aura des avocats expérimentés dans le déni, et des diplomates ... Vous savez, il y a aussi des diplomates expérimentés dans ce domaine. Ils disent à la télévision depuis des années que les Arméniens n’ont pas été soumis au génocide. »Mais le monde ne prend pas au sérieux tous ces historiens, diplomates. Parce qu’il y a une vérité évidente.

« La vérité est qu’une personne sur cinq sur cette terre était Arménienne il y a 105 ans. Les Arméniens avaient des milliers d’églises et de biens culturels. Ils ne sont pas là aujourd’hui. Il n’y a pas de confrontation avec la justice concernant cette absence. Il n’y a que le déni. »

Rappelant également une déclaration d’Erdoğan en 2014, dans laquelle il a déclaré : « Nous souhaitons aux Arméniens qui ont perdu la vie dans les conditions du début du XXe siècle de reposer en paix, et nous présentons nos condoléances à leurs petits-enfants ».

« Pourquoi avez-vous souhaité des condoléances ? Pourquoi avez-vous défini ce qui s’est passé comme inhumain ? Et pourquoi niez-vous l’absence du peuple arménien aujourd’hui ? Pourquoi avez-vous besoin d’une institution pour le nier ? »Cependant, les Arméniens du monde entier attendent que justice soit rendue.

Erdoğan qui souhaitait présenter ses condoléances au peuple arménien est devenu un Erdoğan qui soutient la politique de déni de Cemil Çiçek.« Le professeur Taner Akçam, historien et sociologue qui travaille au département d’histoire de l’Université Clark depuis 12 ans, a déclaré que »d’après ce que je comprends, le gouvernement se prépare pour 2023 et les élections en élaborant un programme complet pour toutes les problèmes fondamentaux de la République dans le cadre de sa propre compréhension. « »Je ne me tromperais pas si je disais qu’il y a une ouverture arménienne en question« , a-t-il ajouté. »Nous n’avons pas encore beaucoup d’informations sur le contenu et la portée de cette ouverture. Mais je pense que cette ouverture devrait être envisagée en même temps que la réparation du pont historique de la Route de la Soie à Ani, Kars.

« Dans l’article du journal Hürriyet, certains facteurs expliquant pourquoi une telle ouverture est nécessaire sont déjà soulignés. Parmi eux, les décisions du Sénat et du Congrès américains passent en premier. »Ces décisions sont contraignantes en termes de droit interne américain et cette situation peut potentiellement mettre de sérieux obstacles devant la Turquie.« Taner Akçam a également noté qu’un comité similaire affilié au Conseil de sécurité nationale (MGK) est devenu nul après le passage de la Turquie à un système présidentiel et qu’une nouvelle organisation est nécessaire pour le remplacer. »Je voudrais ajouter quelques éléments supplémentaires à ces deux facteurs :

« Je pense que le plus important est la question du » piége psychologique « . »Les thèses négationnistes des gouvernements turcs n’ont plus beaucoup de validité dans le monde académique ou politique.

« Personne n’achète et ne prend au sérieux les thèses mémorisées du déni, qui peuvent se résumer comme suit : » Rien ne s’est passé, même si quelque chose s’est passé, les Arméniens étaient de toute façon en faute « . »

Un autre indicateur de l’état de « piège psychologique » vise les récents efforts des pays islamiques pour reconnaître le génocide, selon Taner Akçam.

Cependant, a-t-il dit, les mesures du gouvernement ne donneraient aucun résultat sans un « changement de mentalité ».

« Si l’argent dépensé pendant des décennies pour le déni du génocide avait été économisé quelque part, des mesures très sérieuses auraient pu être prises pour résoudre le problème ».

Pınar Tarcan

Istanbul - BIA News Desk