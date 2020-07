Nikol Pashinyan a adressé un message de félicitations à Justin Trudeau

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a adressé un message de félicitations au Premier ministre du Canada Justin Trudeau à l’occasion de la Fête du Canada.

« Monsieur le Premier Ministre,

Au nom du peuple arménien et en mon nom personnel, je vous félicite cordialement, ainsi que le peuple amical du Canada, à l’occasion de la Fête du Canada.

L’Arménie apprécie hautement les relations amicales qui se développent dans une atmosphère de partenariat et de confiance mutuelle avec le Canada. Je suis heureux de noter que les relations personnelles chaleureuses entre nous donnent un essor et un ton particuliers au dialogue arméno-canadien, qui progresse à différents niveaux. Bien sûr, la communauté arménienne du Canada a également un rôle particulier dans le développement et l’approfondissement des relations bilatérales.

Je pense que cette année, en raison de l’épidémie, la Fête du Canada sera célébrée d’une manière quelque peu différente. Cependant, je suis certain que grâce à l’atmosphère symbolique de la Journée, les Canadiens le passeront dans une ambiance festive. Encore une fois, je vous félicite et adresse mes meilleurs vœux au peuple amical du Canada », lit-on dans le message du Premier ministre.