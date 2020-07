La centrale nucléaire arménienne arrêtée pour réparation pendant 65 jours

La centrale nucléaire arménienne de Metsamor a été arrêtée pour 65 jours pour une réparation préventive régulière, a déclaré la centrale dans un communiqué de presse.

Il a déclaré que la réparation faisait partie d’un programme conçu pour moderniser et prolonger la durée de vie de l’installation et accroître son efficacité et sa fiabilité.

Selon le directeur de la centrale Movses Vardanyan, outre la réparation du réacteur, le système informatique de l’usine sera remplacé par un nouveau moderne.

Il a déclaré que la réparation est combinée avec la modernisation et l’amélioration de la sécurité de la centrale car la majeure partie des travaux n’est possible que lorsque l’installation est arrêtée.

La centrale nucléaire arménienne est située à une trentaine de kilomètres à l’ouest d’Erevan. Elle a été construite dans les années 1970 mais a été fermée à la suite d’un tremblement de terre dévastateur en 1988. L’un de ses deux réacteurs à eau légère VVER 440-V230 a été réactivé en 1995.

En mars 2014, le gouvernement arménien a décidé de prolonger la durée de vie de la centrale jusqu’en 2026 en raison du retard dans la construction d’une nouvelle unité. La prolongation de la durée de vie est devenue possible grâce aux ressources financières de la Russie. Le pays a fourni 270 millions de dollars à l’Arménie à titre de prêt et 30 millions de dollars à titre de don.

Citant des considérations économiques, début juin 2020, le gouvernement arménien a décidé de n’utiliser que 60% du prêt russe de 270 millions de dollars. Selon le ministre des Territoires et de l’Infrastructure, Suren Papikyan, le gouvernement lèvera les 63 milliards de drams manquants (130 millions de dollars) grâce à la vente d’obligations d’État.