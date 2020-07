Le gouvernement subventionne 15% de l’acompte du prêt pour la construction d’abattoirs

Le gouvernement arménien subventionnera jusqu’à 15% de l’acompte des prêts accordés pour la construction d’abattoirs modulaires, a déclaré le ministre de l’Economie Tigran Khachatryan.

Il a déclaré que le ministère avait examiné l’accessibilité des services d’abattoirs à travers le pays et, sur la base des résultats, déterminé l’emplacement des nouveaux abattoirs afin qu’ils soient à une distance accessible et raisonnable des communautés.

« Le critère principal est qu’ils ne peuvent pas être à plus de 30 km des communautés, car le transport du bétail pour l’abattage à cette distance est gratuit », a déclaré Tigran Khachatryan.

Selon lui, il existe aujourd’hui 23 abattoirs en activité dans le pays, 36 autres sont en construction et 14 autres sont nécessaires pour mettre leurs services à la disposition de toutes les communautés.

Selon une décision du gouvernement, les entrepreneurs qui sont déjà engagés dans des activités similaires sont encouragés à construire des abattoirs dans une communauté voisine et à recevoir une subvention ", a déclaré Tigran Khachatryan.

Il a déclaré que le remboursement anticipé des prêts était de 20% et que le gouvernement fournirait 15% de ce montant, mais pas plus de 4,8 millions de drams à titre de subvention. Il a déclaré que la préférence sera donnée aux abattoirs opérant déjà dans une zone particulière afin de ne pas créer des conditions inégales. En outre, la probabilité qu’ils construisent un nouvel abattoir est plus élevé.

Il a déclaré que les demandes de subventions seront acceptées sous forme électronique et que la préférence sera accordée aux premiers candidats qui indiqueront le montant le plus bas du prépaiement.

Depuis le 1er juillet 2020, l’abattage à domicile du bétail est interdit en Arménie. Cette décision vise à empêcher la vente de viande malsaine ou contaminée. Tous les magasins de vente de viande et les étals du marché doivent avoir des documents certifiant que la viande qu’ils vendent est fournie par des abattoirs agréés.