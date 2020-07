Domingo Hindoyan devient le nouveau chef d’orchestre du Royal Liverpool Philharmonic Orchestra.

Le chef d’orchestre vénézuélo-arménien Domingo Hindoyan est devenu le nouveau chef d’orchestre du Royal Liverpool Philharmonic Orchestra (RLPO), à partir de 2021, selon ClassicFM.

Le chef d’orchestre vénézuélien entrera en fonction alors que Vasily Petrenko endossera le rôle de directeur musical au Royal Philharmonic Orchestra de Londres. Vasily Petrenko a fait ses débuts avec le RLPO en mars 2016, dirigeant une représentation de la Symphonie n ° 2 de Mahler, « Resurrection », et restera son lauréat chef d’orchestre après 15 ans à Liverpool. Domingo Hindoyan est issu de l’Orchestre symphonique de la Radio nationale polonaise, où il est actuellement chef d’orchestre invité.

« Depuis la toute première fois que je travaillais avec le Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, j’ai rencontré un groupe étonnant de musiciens dont les personnalités chaleureuses et la passion pour la musique ont brillé », a dit Domingo Hindoyan. « Cet orchestre est une grande force collective formée de brillants individus. »

Il poursuit : « Ce qui m’excitait, ce n’était pas seulement l’Orchestre, mais la ville animée de Liverpool et son lien historique avec la musique et les sports. Un orchestre est un ambassadeur fondamental des arts, et ensemble nos priorités seront de préserver le grand héritage de la musique que nous interprétons, d’accueillir le public avec des sons sans précédent et de construire l’avenir pour les nouvelles générations avec des projets éducatifs fructueux.

« Je suis ravi d’être le nouveau chef d’orchestre du Royal Liverpool Philharmonic Orchestra et je sais qu’ensemble, nous dirigerons un nouveau chapitre de son histoire musicale. »

Le chef d’orchestre vénézuélien Domingo Hindoyan est actuellement chef invité principal de l’Orchestre symphonique de la Radio nationale polonaise. Il a travaillé avec de nombreux orchestres de premier plan, dont le Philharmonia Orchestra, le London Philharmonic Orchestra, le Metropolitan Opera et le Vienna State Opera, ainsi que le Simón Bolívar Symphony Orchestra.

Il a commencé ses études de musique en tant que violoniste et a appris dans le programme El Sistema au Venezuela avant d’étudier le violon et la direction d’orchestre à la Haute École de Musique de Genève. En 2013, il est devenu le premier assistant de Daniel Barenboim au Deutsche Staatsoper Berlin. Le Royal Liverpool Philharmonic Orchestra est l’orchestre de Classic FM dans le nord-ouest de l’Angleterre.

Dans une de ses interviews, Domingo Hindoyan a parlé du rôle de ses origines arméniennes dans sa carrière : « En 2005, j’ai été accepté dans le« West-Eastern Divan Orchestra »de Daniel Barenboim. J’ai rencontré Barenboim lors d’un concert où il dirigeait l’Orchestre symphonique de Chicago au Festival de Lucerne. Il m’a posé des questions sur mes origines, mon nom de famille est arménien, ma mère est née à Alep, en Syrie, mais de famille arménienne. À ce moment-là, j’ai pu jouer quelque chose pour lui parce que j’avais pris mon violon en essayant de ressembler à un musicien de l’orchestre et d’être autorisé à entrer en répétition. Il m’a proposé de jouer avec son orchestre ».