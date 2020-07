Le Président de la République d’Artsakh Arayik Harutyunian a rappelé les points prioritaires de l’action de son gouvernement

Le Président de la République d’Artsakh Arayik Harutyunian a rappelé jeudi les points prioritaires de l’action de son gouvernement pour les 5 années à venir. Publié le 29 juin dernier, ce programme s’inspire largement des promesses électorales du Président.

Ainsi, l’armée artsakhiote comme principal garant de la sécurité de la nation, restera au cœur de l’action gouvernementale et sa première priorité, avec une amélioration constante de sa performance technique.

La seconde priorité du Président de la République sera une croissance économique stable, au moins de 8% annuel selon ses dires, qu’il compte atteindre par un certain nombre de mesures permettant la création de 5 000 emplois supplémentaires dans le pays en moins de 5 ans (la population de l’Artsakh compte quelques 70 000 d’actifs) prioritairement dans les secteurs de l’agriculture, du bâtiment, de l’énergie et de l’industrie agro-alimentaire.

L’agriculture étant un secteur de développement central, le chef de l’exécutif promet la culture de 30 à 40 mille ha de terres arables en plus des 80-90 mille ha déjà cultivés, soulignant que « le moindre hectare de terre en Artsakh doit être cultivé ». Les agriculteurs bénéficieront dès l’année prochaine d’un système d’assurance sinistres leur garantissant une stabilité des revenus en cas d’intempéries ou autre force majeure.

Toujours dans le domaine de l’agriculture, le gouvernement prévoit l’importation de 50 mille ovins de race par an, un système de crédit en nature devant être mis en place pour les éleveurs.

Ces mesures, doivent permettre, d’après le Président artsakhiote d’avoir non seulement une agriculture performante à long terme en Artsakh mais d’assurer en plus la sécurité alimentaire de la République d’Arménie.

Pour booster le secteur du bâtiment et résoudre en même temps le problème du « mal-logement » en Artsakh, 1 000 nouveaux logements sociaux par an seront livrés essentiellement dans les régions frontalières.

Le programme de l’exécutif met l’accent sur le développement des communes rurales, avec la création ou la réhabilitation des infrastructures tels que l’approvisionnement en eau potable et en énergie bon marché, ou encore la construction de routes intercommunales. De plus, les communes les plus reculées ou les moins aisées bénéficieront d’une baisse du coût de l’électricité.

S’agissant des mesures sociales, le Président de la République a annoncé une instruction universitaire et une formation professionnelle entièrement gratuite et de qualité, une assurance maladie généralisée, avec 100% de gratuité des soins dès le 1er janvier 2021 et une revalorisation des salaires des cadres médiaux.

Par ailleurs, tous les salaires et pensions de retraite seront systématiquement revalorisés tous les ans, en fonction des résultats économiques enregistrés.

Comptant combattre la pauvreté en Artsakh coûte que coûte, un minima social, sous forme d’allocation, sera mis en place pour les familles les moins aisées du pays.