La lutte contre le Cocid-19 est en tête des préoccupations des citoyens d’Arménie, devant le chômage et la crise économique selon un sondage Gallup

Selon un récent sondage d’opinion de Gallup International Association effectué en Arménie sur 1002 personnes représentatives de la société réalisé entre le 10 et le 27 juin, et communiqué le 3 juillet, les citoyens d’Arménie considèrent que le premier problème dont l’Arménie doit relever est la lutte contre le Covid-19. Le résultat de ce sondage a été présenté à la presse par Aram Navasartyan le directeur de MPG.

Ainsi les Arméniens placent en numéro un de leur inquiétude le problème de la lutte contre le coronavirus en tête des réponses avec 52,5%. Puis viennent le chômage (28,6%) et la situation économique de l’Arménie (17,2%). Habituellement le chômage venait en tête des inquiétudes des citoyens arméniens.

Krikor Amirzayan