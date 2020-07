Les chasseurs arméniens Su30SM ont effectué des exercices de tirs d’une grande précision

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian et Shushan Stepanyan la porte-parole du ministère arménien de la Défense ont placé sur leur page facebook des vidéos des exercices de tir des avions de combat Su30SM de l’Armée de l’air arménienne, appareils -au nombre de 4- acquis en décembre dernier auprès de la Russie. Ces premiers vols d’entraînement d’attaque avec tir de roquelles depuis le ciel vers des cibles terrestres ont été jugés très satisfaisant par les responsables militaires de l’Arménie. Des tirs d’une très grande précision et qui ont atteint leur but. Ces appareils multifonctions étant présentés comme des « merveilles » des nouvelles générations d’avion de chasse.

Krikor Amirzayan