Nikol Pachinian a salué Alexandre Loukachenko à l’occasion de la Journée de l’indépendance de Biélorussie

A l’occasion de la Journée de l’indépendance de la Biélorussie, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a adressé au président biélorusse Alexandre Loukachenko un message de félicitations. « Je présente à vous et aux citoyens de la République de Biélorussie mes félicitations à l’occasion de cette journée historique liée à l’indépendance. Je vous souhaite de nouveaux succès dans le domaine économique, social, le développement scientifique et technique ainsi que dans le domaine international (…) Il est symbolique que cette journée coïncide avec la journée de la libération du fascisme pour votre pays ».

Nikol Pachinian a également salué les relations entre Erévan et Minsk, ainsi que le peuple arménien et biélorusse, « peuples amis ».



Krikor Amirzayan