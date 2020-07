Le site mégalithique de Karahunge près de Sissian en Arménie a besoin de soin et de mise en valeur

Le site mégalithique de Karahunge (Zorats Karer) en Arménie, près de Sissian dans la région de Vayots Dzor, s’étendant sur 3 hectares à 1770 m d’altitude est l’un des plus protégés de la région qui nous est parvenue du fond des âges affirme le professeur Ashot Pilibosyan secrétaire du Service de défense des musées et sites naturels. Le site de Karahunge daterait de 6000 à 8000 ans. Ashot Pilibosyan dans une conférence de presse le 3 juillet à Erévan a affirmé que ce site historique devrait être protégé pour être transféré au regard des générations futures. « Nous devons réunir toutes les initiatives et organisations publiques ou privées pour préserver ce site unique » dit-il. Car Karahunge est un témoin venu du fond des âges et affirme la présence d’une civilisation très ancienne. En 2009 le gouvernement arménien avait transformé Karahunge en parc historico-culturel. Mais la protection et la valorisation du site reste encore à réaliser.

Ce trésor du passé qui est un lieu touristique très fréquenté reste encore à valoriser.

Krikor Amirzayan