La Fédération arménienne de football a exclu 5 clubs du championnat de Premier groupe pour matches truqués

Le Comité exécutif de la Fédération arménienne de football a exclu 5 clubs de Premier groupe (Ligue 2) du championnat arménien et sanctionnée à vie des dizaines de personnes. Les clubs d’Aragats, Torpédo, Massis, Locomotive et Erévan furent exclus du championnat en raison de rencontres aux résultats arrangés. Par ailleurs 58 personnes furent sanctionnées et exclues du championnat de football dont 45 à vie.

Il y a quelques semaines les rumeurs de résultats arrangés circulaient en Arménie, de nombreux responsables de clubs demandant des sanctions à la Fédération arménienne de football qui a ainsi agi et sanctionné les clubs et personnes coupables de rencontres de football aux résultats truqués.

Krikor Amirzayan