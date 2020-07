Martine Vassal jette l’éponge, 2 autres candidats ( LR ) en lice

Abracadabresque aurait dit l’ancien président de la République Jacques Chirac devant ce scénario imprévisible et à rebondissements que vivent les marseillais lors de ces municipales 2020.

La Bonne Mère qui veille sur la cité phocéenne depuis 1917, n’avait jamais vécu pareille galéjade, après que la fameuse Sardine ait bouché l’entrée du Vieux- Port.

Outre l’émergence du Covid - 19, l’invité surprise et meurtrier, perturbant ainsi fortement le premier tour du scrutin, les péripéties vécues sont multiples et homériques dans la cité phocéenne de Marius et Jeannette, chers à Robert Guédiguian, qui avait apporté son soutien à la liste du Printemps marseillais.

Ce feuilleton démocratique a pris des allures de « very bad trip », tant sur la forme que sur le fond.

Abstention record et absence de débats entre les candidats, la démocratie est mise à mal par des hérauts sans voix et masqués.

Le mot « fin » s’affichera ce samedi 4 juillet, lors de l’élection du maire par le conseil municipal et le générique nous éclairera sur les principaux protagonistes en dévoilant le nom de l’actrice ou de l’acteur principal, premier édile de la Ville.

Issues de la loi PLM ( Paris, Lyon, Marseille) conçue en 1982 par l’ancien ministre de l’Intérieur, Gaston Defferre et maire de Marseille , ces villes sont découpées en secteurs.

La majorité relative des secteurs, ne garantit pas l’élection du maire.

C’est au nombre des conseillers élus sur les listes par secteurs emportés que le conseil élit le maire. C’est à la majorité absolue que se clôturera l’élection.

En tête du second tour, avec le jeu des alliances, le Printemps marseillais n’est pas certain de prendre la mairie centrale malgré 4 secteurs dans son escarcelle, contre 3 pour les ( LR ) et 1 pour la sénatrice Samia Ghali (ex PS) , la madone des Quartiers Nord comme elle se nomme.

Elle est au centre de tous les regards langoureux pour apporter ses voix et infléchir le vote final.

Chaussée comme toujours dans des stilettos vertigineux, Samia Ghali fera fructifier la valeur de ses 8 voix comme le ferons Stéphane Ravier ( RN ) avec 9 voix et le dissident Bruno Gilles ( ex LR) avec ses 3 voix .

Ce dernier, menacé de perdre l’investiture et le soutien des Républicains pour les prochaines sénatoriales, s’est engagé à porter ses voix à droite, heureux que Martine Vassal, sa meilleure ennemie soit hors jeux pour l’acte final.

La présidente du Département et de la Métropole tâchera de garder ces deux institutions, malgré les ambitions de la Maire d’Aix-en-Provence Maryse Joissains, réélue pour la 4e fois et âgée de 78 ans prochainement.

Pour information, Jean-Claude Gaudin âgé de 80 printemps ne se représentait pas après 25 années à la tête de sa ville.

Le fameux 3e tour s’annonce dantesque, tous les scénarios voient le jour, les tractations et les marchandages vont au plus offrant et les 101 acteurs de ce casting qui compose le conseil nous réservent à l’heure où nous écrivons ces lignes de grosses surprises.

RETOUR VERS LE PASSÉ

Des candidats affectés par le virus , hospitalisés et soignés par un professeur au remède miracle décrié par ses pairs, ensuite un second tour décalé de 105 jours, des sondages mis à mal par les urnes, des perquisitions dans des permanences et en la maire du 11&12, s’ensuivent des interrogatoires menées par la Police Judiciaire et la procureure Dominique Laurens pour des soupçons présumés de procurations illicites chez des colistiers LR.

MARSEILLE, SON UNIVERS IMPITOYABLE

Une enquête préliminaire pour « faux et usages de faux » est d’ailleurs en cours ainsi que l’examen de plusieurs recours.

Le risque d’annulation de certaines élections est réel.

Des saccages de permanences, des insultes, des coups bas ainsi que des menaces faisaient figure d’amuse-gueule avant les agapes et les desserts.

La seconde ville de France reste fidèle à ses traditions séculaires.

Ici les règlements de comptes et les trahisons se paient cash.

Dans cette ambiance Borsalino, un ovni nommé le Printemps marseillais est venu perturber un résultat déjà annoncé.

Ce panaché de vert, de rose et de rouge souffle une bise glacée en plein été et enrhume les Républicains enlisés dans les querelles intestines, groggy devant le risque de perdre la ville.

Michèle Rubirola et son Printemps virent en tête du second tour avec 38,28%, soit 13 091 voix d’avance sur la liste de Martine Vassal ( LR ), seconde avec 30,75%.

Après 25 années à la tête de la mairie, Jean-Claude Gaudin, ancien ministre et ancien sénateur, laissait un héritage et un passif trop lourd sur les épaules de sa dauphine.

Le drame de la rue d’Aubagne , l’endettement record de la ville et le taux de chômage restent des marqueurs forts de son bilan.

Sous respiration artificielle, Marseille surnage face à la Méditerranée grâce aux subventions massives du Département, de la Métropole et de la Région.



MÉLODIES EN SOUS-SOL

Chez les LR les armes se sont tues, les dernières déclarations très droitières sont remisées.

Les allusions aux chars soviétiques et au putsch Vénézuélien resteront des formules de langages.

Les gueules de bois soignées, les porte-flingues s’activent dans l’ombre et tissent les alliances du 3e tour, acte majeur de cette tragédie phocéenne.

DES CHIFFRES ET DES LETTRES

Coup de tonnerre sur la ville.

Ce jeudi 2 juillet lors d’une conférence de presse au palais du Pharo, Martine Vassal a annoncé son retrait à l’élection pour la mairie de Marseille.

Cette dernière en compagnie de certains colistiers a déclaré qu’elle cédait sa place à Guy Teissier, député des Bouches - du -Rhône.

« J’ai fait le choix de la sagesse, de l’expérience, du consensus, de la parole donnée et de l’union », dira t- elle face aux nombreux reporters.

Vieux brisquard de la politique et fidèle soldat, Guy Teissier s’est déclaré honoré de relever le gant, assurant qu’il sera le candidat du rassemblement.

« Je ne suis pas un maire autoritaire, j’espère avoir une opposition constructive », dit-il.

Âgé de 75 ans, puissant baron local, ami de la communauté arménienne, il reste fidèle à tous ses combats.

Coprésident du Cercle d’amitié France -Arstakh, il ne ménage pas ses voyages au Karabagh et ses prises de positions en faveur du peuple Artsakhiote.

Élu maire sur son secteur des 9&10 en 1983, il sera réélu avec succès sans discontinuer jusqu’en 2014, où pour cause de non cumul des mandats, il laissera son fauteuil à Lionel Royer -Perreaut, ( LR ), président de 13 Habitat, un bailleur social.

Ce dernier a remporté aisément le second tour des municipales avec 43,52% dans une triangulaire qui l’opposait au PM et au RN.

Aurore Bruna, ancienne présidente du CCAF Région Sud et vice-présidente aujourd’hui est élue sur sa liste en 10e position.

Affaiblie suite à la perte de son secteur des 6&8, la tête de liste LR tient à se concentrer sur les prochaines échéances, notamment à l’élection pour la présidence de la Métropole prévue le 9 juillet.

Son retrait est aussi le moyen de récupérer les 3 voix de Bruno Gilles dans le camp des Républicains qui en compte déjà 39.

Ce qui dégage une égalité parfaite avec les 42 voix du PM de Michèle Rubirola avant la répartition des 8 voix de Samia Ghali et les 9 du RN .

Ce scénario n’a pas du tout été du goût de Lionel Royer - Perreaut, qui a été mis sur la touche sans aucune consultation et ne comprends pas que Martine Vassal décide seule. Il a réagi quelques instants plus tard sur les réseaux sociaux en fustigeant ce qu’il appelle « Un déni démocratique en un autre déni démocratique » s’appuyant sur sa légitimité de sa réélection, alors que Guy Teissier était 3e sur sa liste.

L’ambiance délétère entre les deux hommes éclate au grand jour.

Républicain du Centre droit, Lionel Royer - Perreaut affirme que Guy Teissier aurait déjeuné avec des membres du RN pour préparer une alliance secrète lors du 3e tour.

« Je ne peux pas m’associer dans une stratégie d’alliance avec le RN », lâche-t-il , alors que tout le programme des LR était axé sur la lutte des extrêmes représentées par l’ultra gauche de LFI porté par Jean- Luc Mélenchon et du RN de Stéphane Ravier.

Devant ce camouflet en public, Lionel Royer - Perreaut a déclaré se porter également candidat au fauteuil de maire, ce qui pourrait entraîner avec lui des conseillers LR et fracturer encore plus la droite locale façon puzzle.

Dans cette tempête bleue, le président de la Région Sud Renaud Muselier avait à plusieurs reprises tenter de rallier les Vassalistes aux Gillistes, en proposant un « pacte de raison ».

Ce dernier sera balayé, emporté par des postures intransigeantes, les plaies et les blessures à vif, les deux camps resteront figées dans leurs certitudes.

Sonné comme un boxeur, K-O- debout après la perte de son bastion géré par sa nièce la maire sortante Sandrine d’Angio, le RN perd son unique représentation à Marseille et compte exister en s’alliant à droite pour négocier des attributions.

Ses 9 voix valent une fortune si celles de Samia Ghali bifurquent dans sa famille de cœur, qui bat à gauche.

Rien n’est plus sûr !

LE PRINTEMPS ESPÈRE L’UNION AVEC SAMIA GHALI

Exclue du PS en 2018, la sénatrice âgée de 52 ans a remporté son élection lors d’une triangulaire très disputée face au communiste Jean-Marc Coppola ( PM ) et la Sophie Grech ( RN )

Les LR avaient retiré leur candidat pour faire barrage au parti « frontiste ».

Cette initiative fortement appréciée et saluée par la sénatrice fait espérer la droite de son soutien.

« Marseille ne pourra plus se faire sans les Quartiers Nord », déclare la vainqueur des 15&16 au centre des négociations.

À gauche Benoît Payan ( PM ) maire des secteurs 2&3 élu avec 46,28%, déclare à nos confrères de La Provence, ne pas imaginer que Samia Ghali marchande ses convictions, alors qu’un cadre du Printemps déclare : « On peut discuter avec Samia Ghali mais pas se mettre à genoux ».

À ce jour les contacts sont établis entre les différentes équipes.

Fort de ses 42 sièges et malgré l’apport hypothétique des 8 sièges de la sénatrice, le Printemps n’obtiendrait pas la majorité avec 51 sièges au minimum.

Est-ce que Samia Ghali ainsi que le RN, vont s’abstenir, ou bien prendre position pour un camp, la question pour résoudre cette arythmie est posée.

D’après un « visiteur du soir » bien informé et expérimenté de la communauté arménienne de Marseille, la tendance serait que Samia Ghali rejoigne le Printemps, fidèle à ses valeurs.

Faiseuse de reine ou de roi, c’est avec beaucoup de métier que la sénatrice monnayera son pactole.

Quid des dissidents LR qui quitteront le navire Teissier pour rejoindre Lionel Royer- Perreaut et son équipage à bord d’une embarcation plus légère.

Devant une mer agitée, le scénario du Titanic pourrait se reproduire à l’issue de ce vote.

Les LR pactiseront- ils avec le RN ?

Les mystères demeurent et les rebondissements peuvent intervenir dans les heures prochaines.

Seule certitude ce samedi 4 juillet 2020, Marseille élira son nouveau maire dans l’hémicycle de l’espace Bargemon, théâtre de cet épilogue digne de la Commedia dell´arte.

À la suite de ces événements, la communauté arménienne de Marseille et ses nombreux représentants, souvent trop confinés et préoccupés par des luttes stériles et intestines d’un autre temps, devront réapprendre à travailler en concert, avec la nouvelle municipalité et les autres institutions de la Région et du Département avec beaucoup plus de solidarité et de force afin de faire avancer les revendications légitimes de la cause arménienne.



Cette démobilisation permet aux élus, aux députés et aux sénateurs d’échapper à leurs responsabilités jouant de la désunion ambiante.

Pendant ce temps, la Turquie continue son chantage face à la France et l’Europe en imposant sa politique hégémonique.

Si toutes les propositions de loi, sont parties de Marseille à Paris, portées par des femmes et des hommes courageux, force et de reconnaître aujourd’hui le faible écho de la communauté arménienne à Marseille dans l’espace politique et sa capacité de rassembler.

Il incombe à chaque acteur de prendre ses responsabilités et de jouer collectif.

Il serait souhaitable de donner plus de force et de représentativité au CCAF Région Sud qui reste le porte- voix des Arméniens, modèles d’intégration dans la République, comme le rappellent les politiques dans leurs déclarations bienveillantes.

Charles Aznavour et Patrick Devedjian fidèles ambassadeurs de notre Histoire, seraient fiers de le savoir.

Alain Sarkissian