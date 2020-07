Le gouvernement arménien s’active pour être sur les rangs, dans la perspective d’un vaccin contre le coronavirus

Alors que l’épidémie de coronavirus poursuit son inexorable progression en Arménie, les autorités arméniennes, manifestement débordées et impuissantes, semblent s’en remettre à la découverte encore hypothétique d’un vaccin pour endiguer ce fléau qui a fait bien plus de victimes dans ce pays que chez ses voisins, géorgien et azéri. Le gouvernement arménien serait ainsi engagé dans d’intenses négociations avec les grands laboratoires et groupes pharmaceutiques ainsi qu’avec les organisations internationales dans l’objectif d’obtenir en temps voulu des stocks importants de ce vaccin qui n’en est encore qu’au stade expérimental et dont la recherche donne lieu à une âpre concurrence entre les principaux laboratoires. C’est ce qu’a annoncé jeudi 2 juillet le ministre arménien de la Santé Arsen Torosian, en se disant optimiste quant à la découverte d’un tel vaccin pour les mois à venir. Cette fois au moins, l’Arménie n’a pas prétendu se lancer elle-même dans la course, comme elle l’avait fait il y a quelque 25 ans, quand elle annonçait la découverte d’un vaccin contre le sida, l’ “armenicum”, qui a porté un coup sévère au crédit de ses scientifiques. Mais, sous la pression des chiffres qui voient augmenter chaque jour, le nombre de cas confirmés de Covid-19, de l’ordre de 26 000, et celui des morts, qui avoisine les 600, elle semble pécher par excès d’optimisme, les principaux acteurs mondiaux du secteur pharmaceutique et de la recherche épidémiologique n’envisageant pas la mise à disposition d’un vaccin avant 2021. “Nous menons actuellement des négociations dans deux directions”, a déclaré le ministre jeudi lors de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres à Erevan en ajoutant : “D’abord vers les producteurs [de l’industrie pharmaceutique]. Je suis personnellement en négociations avec eux… Par exemple, hier, j’ai parlé avec le directeur commercial de la Compagnie Moderna [dont le siège est au Massachusetts] qui est liée à notre compatriote [arméno-américain] Noubar Afeyan. Leur vaccin MRN 1723 … est l’un des candidats les mieux placés” dans cette course contre le covid-19, a-t-il confié en poursuivant : “Nous négocions aussi avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’UNICEF qui disposent de plateformes communes en vue de l’achat collectif de telle sorte qu’il y ait une distribution proportionnée et équitable de larges doses [du vaccin] aux nombreux pays” qui en ont besoin.

Plus d’une centaine de vaccins sont en cours de développement et de tests à travers le monde dans la lutte mondiale contre la pandémie de COVID-19, qui a tué des centaines de milliers de personnes et causé des dommages énormes à l’économie planétaire. Mais aucun des groupes en lice, même les plus en pointe dans cette recherche, n’a annoncé à ce jour des résultats concluants dans cette recherche don’t les enjeux financiers sont également considérables. Mais A.Torosian veut croire qu’un vaccin pourrait être développé bien plus vite qu’on ne veut le croire ou le dire, et qu’il sera déjà sur le marché à la fin de l’année. “Le plus grand risque ici est que certains pays soient tentés d’acquérir de grandes quantités de vaccins produits ou même pas encore produits”, ce qui repoussera d’autant l’accès à ces vaccins d’autres pays moins prévoyants ou fortunés, a poursuivi le ministre qui a ainsi souligné “qu’il est très important d’engager les négociations dès maintenant, avant même d’avoir un produit fini”. “Selon différentes estimations, un vaccin sera disponible à la fin 2020 ou au début 2021”, a ajouté le ministre arménien qui décrit donc une stratégie qui est déjà mise en œuvre à l’échelle de l’Union européenne, où des fonds très importants ont été débloqués pour l’acquisition d’un vaccin encore à l’état d’ébauche, mais dont on peut se demander si l’Arménie, avec son budget modeste, est en mesure de la suivre, de son côté.