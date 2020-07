L’Arménie participera à l’Olympiade en ligne FIDE 2020

L’équipe arménienne devrait participer à l’Olympiade en ligne FIDE 2020, a rapporté la fédération d’échecs. Selon la source, les joueurs de l’équipe nationale seront annoncés la semaine prochaine.

Comme indiqué précédemment, l’épreuve internationale par équipes, à laquelle toutes les fédérations affiliées à la FIDE, ont le droit de participer, se tiendra du 22 juillet au 30 août.

Chaque équipe sera composée de six joueurs, dans un format mixte avec un minimum de trois joueuses et deux joueurs juniors. Les équipes peuvent avoir jusqu’à six réserves, plus un capitaine d’équipe. Le contrôle du temps pour cet événement sera de 15 minutes + 5 secondes par mouvement. L’événement comprendra deux étapes principales : « l’étape des divisions » et l’étape des éliminatoires, du huitième de finale à la finale.