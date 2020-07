En 1924 des Arméniens avaient développé le projet d’un funiculaire pour atteindrele sommet de l’Ararat

Le site Panarmanian.net rapporte qu’en 1924 dans le magazine américain Associated Press avait paru un article sur un groupe d’Arméniens dont un membre du bureau de la Cause arménienne à Genève, Leon Pachalian qui multipliaient leurs efforts pour attirer des investisseurs Américains dans un projet : celui de la construction d’un funiculaire reliant le sommet du mont Ararat. Malgré que le mont Ararat se trouvait en Turquie…Le projet fou devait attirer une foule de touristes rendant l’exploitation bénéficiaire. La montagne des Arméniens devait ainsi devenir un lieu touristique où les touristes pouvaient séjourner à plus de 5 000 mètres d’altitude sur ce mont biblique de l’Arche de Noé. Le groupe d’Arméniens appelaient les capitalistes des Etats-Unis pour donner vie à leur projet en le finançant.

Krikor Amirzayan