Le 1er juillet, les policiers ont émis 2 827 amendes pour violation des règles anti-épidémiologiques

Le 1er juillet, des policiers arméniens ont émis 2 827 amendes pour violation des règles introduites par le gouvernement dans le cadre de l’état d’urgence déclaré pour contenir la propagation du coronavirus - 1 198 à Erevan et 1 629 dans les régions, a déclaré le chef de la police Vahe Ghazaryan.

Selon lui, 2 301 avis d’amende ont été émis pour le non-port de masques et 70 avis pour absence de pièces d’identité.

« Il est très regrettable que plus de 2 800 amendes aient été émises en une seule journée. Notre tâche n’est pas de condamner nos citoyens à des amendes, mais de rechercher et non de trouver des personnes qui pourraient être condamnées à des amendes pour ces infractions », a déclaré le Premier ministre Nikol Pashinyan dans commentaires sur ces statistiques.

Le chef d’un bureau chargé de coordonner les opérations des organismes de contrôle Artur Asoyan a noté que les 6 organismes de contrôle continuent de travailler après avoir effectué 1 884 inspections au 1er juillet et enregistré des infractions dans 40 sociétés.

« Nous effectuons 800 à 900 inspections par jour, et le nombre de violations enregistrées est passé de 200 à 300 à seulement 40 à 60 », a déclaré M. Asoyan.

Il a dit que le plus gros problème était les transports publics, où les contrevenants sont des chauffeurs de bus et de taxis qui essaient de transporter plus de passagers que ce qui est autorisé.