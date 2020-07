Le premier tournoi d’échecs pan-arménien se termine triomphalement par une cérémonie en ligne

Le 26 juin, l’AGBU Armenian Virtual College (AVC) et la Chess Academy of Armenia ont organisé la cérémonie de clôture en ligne du premier tournoi pan-arménien d’échecs (PACT), qui s’est tenue du 8 au 26 juin 2020 via la plate-forme d’apprentissage en ligne interactive AVC. le tournoi virtuel a attiré plus de 520 participants de 36 pays du monde entier.

La cérémonie en ligne a été ouverte par des messages de bienvenue du président fondateur de l’AGBU AVC, le Dr Yervant Zorian, décrivant les buts et objectifs de ce tournoi, et du président de l’Académie des échecs d’Arménie, le grand Maître Smbat Lputian, faisant référence à l’impact des échecs sur la réflexion stratégique.

Après la partie introductive, les trois champions du tournoi d’échecs pan-arménien 2020 ont été annoncés :

Le 1er prix a été décerné à Sargis Sargsyan, 16 ans, de Vanadzor, région du Lori en Arménie,

Le deuxième prix a été décerné à Kirk Ghazarian, 14 ans, de Californie, aux États-Unis.

Le troisième prix a été décerné à Tigran Arzumanyan, 16 ans, de Goris, dans la région du Syunik en Arménie.

Tous les gagnants ont reçu des certificats dédiés et des cartes-cadeaux spéciales d’AGBU AVC.

« L’idée de créer ce tournoi innovant n’était pas seulement d’atteindre les vainqueurs. Mais il s’agissait plutôt de créer une communauté en ligne dynamique d’étudiants aimant les échecs avec une participation mondiale », a souligné le Dr Yervant Zorian félicitant les gagnants.

Représentant le sponsor du tournoi AGBU, Vasken Yacoubian, le président d’AGBU Arménie a transmis un message d’encouragement sincère.

Partagé en cinq régions géographiques - Arménie et Artsakh, Asie et Océanie, Europe, Amériques, Moyen-Orient et Afrique - le tournoi était structuré en deux étapes, cinq demi-finales régionales et trois tours des derniers matchs. La première étape a été jouée par les participants de chaque région unis pour aboutir à trois finalistes. À la deuxième étape, trois rondes difficiles du tournoi final ont réuni les finalistes pour disputer le titre de gagnant du PACT. Entre les tournois, les participants ont pu visiter la page AVC dédiée au PACT pour participer à des activités d’échecs en ligne avec des champions arméniens de renom et apprendre de nouvelles compétences d’échecs grâce aux cours interactifs multimédias AVC Chess.

Les vainqueurs des demi-finales régionales du tournoi pan-arménien d’échecs sont :

Les finalistes d’Arménie et d’Artsakh :

1re place - Sargis Sargsyan, Vanadzor, Lori, 16 ans

2e place - Tigran Arzumanyan, Goris, Syunik, 16 ans

3e place - Menua Hakobyan, Erevan, 12 ans

Les finalistes du Moyen-Orient et d’Afrique :

1re place - Kevork Yeghian, Alep, Syrie, 16 ans

2e place - Edward Iskandarian, Beyrouth, Liban, 14 ans

3e place - Arsen Kenian, Alep, Syrie, 9 ans

Les finalistes d’Europe :

1re place - Daniel Karapetyan Hakobyan, Barcelone, Espagne, 13 ans

2e place - Dimitrios Levon Zakarian, Oxford, Royaume-Uni, 12 ans

3e place - Henrik Serobyan

Les finalistes d’Amérique :

1re place - Kirk Ghazarian, Californie, USA, 14 ans

2e place - Suren Ghazarian, Saskatchewan, Canada, 15 ans

3e place - Ethan Boldi, Californie, USA, 13 ans

Finaliste d’Asie et d’Océanie : Shahan Abu Sayeed, New Dehli, Inde, 9 ans

« J’étais heureux d’avoir l’occasion de participer au premier tournoi d’échecs pan-arménien en ligne organisé par le Collège virtuel arménien AGBU. Grâce à ce concours, je me suis lié d’amitié avec des joueurs de différentes parties du monde », a déclaré Kevork Yeghian, finaliste de la première place de la région du Moyen-Orient et d’Afrique.

L’événement de clôture a réuni plus de vingt champions d’échecs arméniens et amateurs d’échecs du monde entier.Les gagnants ont reçu les félicitations les plus sincères et les meilleurs vœux du double champion olympique d’échecs, du grand maître Tigran L. Petrosyan et de la championne d’Europe par équipe féminine, le Grand maître Lilit Mkrtchian. Deux finalistes du PACT, Ethan Boldi de San Carlos, Californie, États-Unis et Kevork Yeghian d’Alep, en Syrie, ont exprimé leur gratitude aux organisateurs et ont partagé leurs merveilleuses impressions du concours.

À la fin de la cérémonie de remise des prix, les participants ont été invités à participer à un petit quiz et à gagner des prix supplémentaires. En outre, l’Académie d’échecs d’Arménie avait préparé une surprise spéciale pour tous les participants, un match d’échecs en direct entre deux championnes d’échecs féminines arméniennes, la championne d’Europe par équipe féminine Elina Danielyan et la championne russe rapide féminine Karina Ambartsumova. Le match brûlant a été émotionnellement commenté par la vice-championne féminine américaine Tatev Abrahamyan et le vice-champion américain Varuzhan Akobian.