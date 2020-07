Le ministre des affaires étrangères d’Artsakh envoie des lettres de remerciements à un groupe de membres du Congrès américain

Le ministre des Affaires étrangères de la République d’Artsakh Masis Mayilian a envoyé des lettres de remerciements à un groupe de membres du Congrès américain.

Le ministre des Affaires étrangères a noté avec gratitude que, dans le prolongement des réunions tenues à Washington en octobre 2019, les membres du Congrès déploient des efforts constants pour assurer la poursuite de l’aide humanitaire des États-Unis à la réhabilitation de la République d’Artsakh après la guerre. .

« Au cours des dernières décennies, l’aide a aidé à répondre à divers besoins humanitaires urgents et aux conséquences de l’agression dévastatrice de l’Azerbaïdjan. En particulier, le soutien américain aux activités efficaces et efficientes du HALO Trust dans les zones touchées par la guerre a permis à l’organisation humanitaire internationale de déminage de neutraliser des dizaines de milliers de mines terrestres et d’autres restes meurtriers de l’agression », a noté Masis Mayilian.

Le ministre des Affaires étrangères a exprimé l’espoir que l’aide humanitaire en cours et renforcée des États-Unis à la République d’Artsakh aiderait les deux pays à continuer de faire respecter la stabilité et la sécurité régionales, ainsi qu’à répondre aux besoins humanitaires de base des citoyens de la République d’Artsakh.

Masis Mayilian a également félicité les membres du Congrès à l’occasion de la fête de l’indépendance des États-Unis, notant que tout au long de son histoire indépendante, les États-Unis ont été à l’avant-garde de la défense des valeurs de liberté et de démocratie, qui ont inspiré de nombreuses nations à travers le monde, y compris la République de l’Artsakh, de se lever et de lutter pour leurs droits et libertés inaliénables.