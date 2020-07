Nouvel accord pour de meilleures conditions d’importation de produits pétroliers du Kazakhstan vers l’Arménie

Le gouvernement arménien a approuvé un accord de coopération commerciale et économique avec le Kazakhstan dans le domaine de la fourniture de produits pétroliers.

La signature de l’accord favorisera une coopération mutuellement bénéfique entre les deux pays, créera des conditions favorables au développement des relations commerciales et économiques et encouragera l’activité commerciale.

« La signature et la ratification de cet accord permettront d’importer du carburant du Kazakhstan à de meilleures conditions, ce qui signifie qu’il y aura une certaine concurrence sur notre marché du carburant », a déclaré le vice-Premier ministre Tigran Avinyan. Selon lui, cela affectera à son tour le marché pétrolier en Arménie.

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a également attaché de l’importance à la signature de l’accord. « Bien que nous disions qu’après 2018, les monopoles, en particulier sur le marché pétrolier, ont diminué, ils n’ont pas été complètement éliminés, et nous avons beaucoup à faire pour protéger les droits des consommateurs et encourager la concurrence. Notre engagement politique est de ne permettre aucun monopole artificiel en Arménie, car il affecte principalement les citoyens et les consommateurs ».

« Les gens devraient avoir la possibilité d’acheter des produits de qualité au meilleur prix possible », a-t-il déclaré.