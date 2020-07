Un groupe parlementaire multipartite pour l’Arménie relancé au Royaume-Uni

Le Groupe parlementaire multipartite (APPG) pour l’Arménie a tenu sa première assemblée générale annuelle avec un groupe multipartite de députés et de pairs de la Chambre des Lords. La réunion a élu Tim Loughton comme président, informe le Comité national arménien du Royaume-Uni.

La mission de l’APPG est de cultiver des relations plus profondes entre l’Arménie et le Royaume-Uni dans des domaines tels que le commerce, le tourisme, l’éducation et le développement.

« La sécurité de l’Arménie est une préoccupation majeure. La promotion de sa sécurité établit non seulement la stabilité dans la région mais fait également progresser l’intérêt commercial du Royaume-Uni », a déclaré ANC UK.

Le chargé d’affaires de l’ambassade d’Arménie, Gagik Kirakosyan, était également présent à la réunion en tant qu’invité.