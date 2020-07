Le sénateur Robert Menendez honoré lors d’une réunion virtuelle de l’ANCA

Des amis, des partisans et des dirigeants du Comité national arménien d’Amérique (ANCA) se sont réunis virtuellement le dimanche 28 juin avec le sénateur américain Robert Menendez (D-NJ) pour honorer son leadership législatif de longue date sur les questions arméno-américaines.

Conformément aux directives de santé de Covid-19, la réception virtuelle a été organisée sur Zoom par Ani Tchaghlasian, membre du Conseil national de l’ANCA, Raffi Hamparian, président de l’ANCA, distingués avocats et partisans de l’ANCA John Shahdanian d’Old Tappan, New Jersey, Joseph Ariyan du nord du New Jersey, comme ainsi que les militants de l’ANC du New Jersey James et Maral Sahagian.

« C’est un honneur de soutenir le sénateur Menendez, un homme qui a tant fait pour les Arméniens aux États-Unis et en Arménie. En tant que communauté, nous devons soutenir les fonctionnaires qui comprennent l’histoire, sont du bon côté et n’ont pas peur de se battre pour elle », a déclaré Joseph Ariyan qui a co-organisé l’événement.

« En tant que fier arméno-américain et petit-fils d’un survivant du génocide, j’ai eu l’honneur de soutenir le plus grand défenseur de la communauté arménienne au Sénat américain. Le fait qu’il soit le sénateur de mon État d’origine rend tout cela encore plus significatif. J’ai hâte que le sénateur Menendez continue de mener la charge sur toutes les questions importantes pour les Arméniens », a déclaré John Shahdanian.

Le sénateur Menendez, qui a toujours obtenu la note « A + » sur son bulletin ANCA, est le démocrate du classement au sein de l’influent comité sénatorial des relations étrangères. Fervent partisan et ami de longue date de l’ANCA, sa direction inébranlable a conduit à l’adoption à l’unanimité de la résolution sur le génocide arménien (S.Res.150), une mesure bipartite dirigée par les sénateurs Menendez et Ted Cruz (R-TX ).

Le sénateur Menendez a été direct et sans compromis dans ses appels au Sénat pour mettre fin à la complicité américaine dans le déni du génocide turc.

"La simple question seuil pour cet organe est la suivante : reconnaissons-nous un cas clair de génocide quand il se produit, ou laissons-nous un pays comme la Turquie déterminer nos propres vues, déterminer notre propre sens de l’histoire, déterminer notre propre obligation morale, et déterminer le dossier public », a déclaré le sénateur Menendez.

« À quel moment disons-nous que c’est assez ? À quel moment avançons-nous simplement et reconnaissons-nous la vérité ? La vérité est que le génocide arménien s’est produit. C’est un fait. Nier cela, c’est nier l’un des actes monstrueux de l’histoire. Ce déni est une tache pour le Sénat et notre pays. Nous avons la possibilité de corriger cette erreur et de placer le Sénat américain du bon côté de l’histoire », a poursuivi le sénateur Menendez, qui a pris la parole au Sénat quatre fois en autant de semaines pour obtenir le consentement unanime de la résolution du 12 décembre 2019.

Les participants ont rejoint la réception virtuelle sur Zoom où ils ont entendu le sénateur parler de son travail passé et présent, y compris son soutien de l’aide américaine à l’Artsakh pour le travail de déminage de sauvetage que le HALO Trust a fait ainsi que la réaffectation de 25 millions de dollars d’aide américaine déjà appropriée pour soutenir la bataille de l’Arménie contre la pandémie de COVID-19 au titre de d’aide étrangère de l’exercice 2021.

Les participants se sont entretenus avec le sénateur au cours d’une période de questions et réponses au cours de laquelle le chef de longue date de l’ANCA et expert en santé publique, Kim Hekimian, PhD, a raconté l’histoire touchante de sa mère qui subissait une intervention chirurgicale lors de l’examen par le Sénat de S.Res.150, et dont au réveil, la première question était de savoir si la législation historique sur les droits de l’homme avait été adoptée. Kim Hekimian a parlé de l’importance du vote historique non seulement pour les générations représentées à la réception virtuelle, mais aussi pour les générations plus âgées qui attendaient depuis longtemps que le gouvernement américain prenne une position de principe sur la question.

« Depuis plus de trois décennies - l’ANCA a établi une relation solide et durable avec le sénateur Menendez - fondée sur le respect mutuel et un engagement partagé envers la justice », a fait remarquer le président de l’ANCA, Raffi Hamparian. « De ses jours en tant que maire d’Union City, à son service à l’Assemblée législative du New Jersey et jusqu’à aujourd’hui avec son travail au Congrès américain - le sénateur Menendez a établi un palmarès brillant et productif défendant la cause arménienne au Capitol Hill. "

« Le leadership audacieux du sénateur en décembre dernier en adoptant la résolution sur le génocide des Arméniens au Sénat n’était que le dernier exemple de la raison pour laquelle l’ANCA lui accordait constamment notre note la plus élevée - un A +. Franchement, si l’ANCA avait une cote plus élevée - j’exhorte le sénateur Menendez à l’obtenir - parce que nous n’avons pas de meilleur allié au Sénat américain pour lutter contre l’Arménie et l’Artsakh », a ajouté Raffi Hamparian.

L’engagement du sénateur Menendez envers la sûreté et la sécurité de l’Artsakh a été la marque de son mandat au Sénat et à la Chambre. Plus récemment, il a été rejoint par 30 collègues du Sénat pour demander une aide continue aux États-Unis pour le déminage et la réhabilitation de l’Artsakh. Alarmé par un programme d’aide militaire américain à l’Azerbaïdjan qui a « grimpé en flèche » à plus de 120 millions de dollars au cours des trois derniers exercices, le sénateur Menendez a officiellement demandé que le Government Accountability Office (GAO) fournisse au Comité sénatorial des relations étrangères un rapport détaillé au sujet de ce programme d’assistance et sa conformité avec l’article 907 de la Freedom Support Act.

« C’est un grand honneur de soutenir un chef courageux et fondé sur des principes comme le sénateur Menendez qui se bat sans relâche pour la justice pour tous. Sa détermination et son objectif inébranlables sont une force avec laquelle il faut compter - un véritable champion de tous les Arméniens », a ajouté Maral Sahagian, qui, avec son mari James, étaient les hôtes de l’événement.