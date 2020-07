L’Arménie a un surplus de masques faciaux

L’Arménie a un surplus de masques médicaux, après que les entreprises locales ont commencé la production de masse.

Un lot de masques a été exporté du pays, a déclaré Gegham Gevorgyan, président de la Commission d’État pour la protection de la concurrence économique.

« Il y a deux mois, pendant une période de forte demande, un grand nombre de masques avaient été apportés en Arménie à un prix élevé, malgré le fait que les entreprises locales aient réussi à les produire au prix de 60 drams par masque (environ 15 cents). En conséquence, il y a un surplus. Nous produisons maintenant plus de masques que nous ne pouvons en vendre », a déclaré Gegham Gevorgyan.

Il a dit qu’un lot de masques fabriqués localement était prêt pour l’exportation et qu’il y avait une commande pour un autre lot. Il a également déclaré que si les exportations n’étaient pas autorisées, les producteurs subiraient de graves dommages, car ils devraient les vendre à un prix moins cher, et si les exportations étaient autorisées, les masques locaux seraient vendus à 60 drams, tandis que les importations seraient plus chères.

« Dans un mois, nous nous attendons également à un nouveau lot de masques importés, ce qui fera baisser les prix », a expliqué Gegham Gevorgyan.