Message du directeur de l’école Tebrotzassere

Chers membres,

Depuis plus de 140 ans l’école Tebrotzassere s’efforce de dispenser un enseignement et une éducation arménienne dans son établissement.

Cependant, les problèmes financiers et sociaux liés au coronavirus sont une nouvelle menace pour notre école.

Chers membres, aujourd’hui l’école a REELEMENT BESOIN de votre soutien financier et moral.

Soutenez-nous pour que les générations actuelles et celles à venir puissent encore grandir et s’épanouir dans cette école !

Les anciens élèves

PS : les dons sont déductibles des impots à hauteur de 66%