889 nouveaux médecins arméniens ont prêté le serment d’Hippocrate à la Faculté d’Etat de médecine à Erévan

Dans la cour de la Faculté d’Etat de médecine numéro un « Heratsi » dans l’immeuble historique Mkhitar Heratsi 889 étudiants diplômés médecins ont prêté leur serment d’Hippocrate. Ainsi l’Arménie a disposé de 889 médecins supplémentaires cette année. Lors de la réception officielle des étudiants qui avaient terminé avec succès leur cycle de médecine, étaient présent Arayik Harutyunyan le ministre arménien de l’Education, des sciences et des sports, le Recteur de l’Université d’Etat de médecine Armen Mouradyan et l’équipe des professeurs de médecine. Dans son discours, Armen Mouradyan a salué les nouveaux diplômés et affirmé que l’institution préparait depuis 100 ans déjà les médecins et soignants pour le système de santé en Arménie. Arayik Harutyunyan a de son côté salué le personnel soignant des hôpitaux d’Arménie « qui n’ont pas épargné leur efforts ces derniers mois ».

Krikor Amirzayan