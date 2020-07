Le Conseil d’Etat turc a examiné durant 17 minutes le dossier de la transformation du Musée de Sainte-Sophie d’Istanbul en mosquée a indiqué la chaîne CNN Turk.

Le Conseil se prononcera pour donner son avis dans les 15 prochains jours. Mais on peut déjà penser qu’il y a peu de chances qu’il aille contre la décision d’Erdogan tant le président turc s’immisce dans les institutions et donne des ordres...

Erdogan avait affirmé il y a quelques semaines qu’il désirait transformer en mosquée la basilique byzantine de Sainte-Sophie construite en 537 et prise par les Turcs lors de leur conquête de 1453 et aussitôt transformée en mosquée. Le 1er février 1935 sur décision d’Atatürk, la mosquée de Sainte-Sophie devenait un musée. Erdogan, contre l’avis de beaucoup dans le monde chrétien, sur les pas de l’Empire ottoman désire lui redonner le statut de mosquée. En 1985 Sainte-Sophie entrait dans la liste du Patrimoine mondial culturel de l’Unesco.

Krikor Amirzayan