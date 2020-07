Changez-nous cette cour constitutionnelle ! par Ara Toranian

Constitutionnel ? Inconstitutionnel ? N’est-il pas aussi amusant que pathétique de voir combien les contempteurs des autorités arméniennes se montrent aujourd’hui autant attachés à l’ancienne constitution du pays ? Que peut bien motiver pareil culte à ce texte indissociable dans son incarnation de l’ancien régime ?

En principe, une constitution s’applique dans le contexte d’un système donné qui a gravé dans le marbre d’une loi fondamentale le cadre légale de son organisation et de son fonctionnement . Mais quelle légitimité revêt un tel document après une révolution censée bouleverser les règles du jeu, et possiblement entraîner un changement de ladite constitution ? Tout cela est bien étrange. Que quelques juristes s’adonnent à une sorte de fétichisme constitutionnel pourrait à la rigueur être mis sur le compte de la déformation professionnelle… Mais ne verse-t-on pas dans l’absurde lorsque le débat politique se voit circonscrit depuis plus d’un an à cette seule et unique question ?

Cette paralysie de la réflexion et de l’action l’atteste pourtant : l’obstination de certains juges à s’accrocher à leurs prérogatives obsolètes paye. Et pour un certain nombre de gens, plus ou moins influencé par la propagande de médias majoritairement « acquis » aux oligarques, le sort de ces magistrats est désormais associé à celui d’un soi-disant « Etat de droit ». Comme si l’arbitraire qu’ils ont pratiqué sans vergogne durant au moins deux ou trois décennies n’en symbolisait pas en réalité l’exacte antithèse !

Drôle de situation, qui ne résulte toutefois, à ce stade, que des scrupules légalistes des autorités en place : des « révolutionnaires » qui mettent un point d’honneur à ne pas pousser trop loin leur avantage et à ne pas se livrer à un élagage « des branches pourries », comme il est d’usage en pareilles circonstances, ainsi que le rappelait le fameux général Imbot quand François Mitterrand a pris le pouvoir en France…

Faut-il le préciser ? D’autres à leur place se seraient montrés moins patients. Car enfin, pour se dire de velours, cette révolution populaire n’était-elle pas par essence « anticonstitutionnelle » ? Et pourtant, n’en était-elle pas moins légitime et nécessaire, face à un système verrouillé par cette même cour dont le président a aujourd’hui le front de faire de la résistance ?

A-t-on déjà oublié que ces magistrats nommés par les dirigeants déchus se sont mis d’eux-mêmes hors la loi qu’ils étaient censés faire respecter en invalidant par principe tous les recours sur les violations de la légalité, notamment dans le domaine de l’alternance, des fraudes électorales, et en validant toutes les tricheries. Compte tenu de cet incroyable passif, comment donc et pourquoi le nouveau pouvoir, plébiscité par des élections démocratiques, les premières depuis l’indépendance de l’Arménie, continuerait-il à se laisser enfermer dans ce faux débat ? Il faut en sortir, en respectant bien sûr la démocratie et l’opposition, mais sans s’en laisser compter par cette autorité discréditée représentée par des juges aux ordres...des ex-dirigeants.

On comprend bien le souci et l’intérêt de garder un cadre de référence juridique par défaut, fut-il celui instauré par ceux-là même que l’on a renversé. Et ce, jusqu’à ce qu’un texte nouveau vienne remplacer l’ancien. Cela s’appelle le sens des responsabilités. On voit bien aussi la nécessité de montrer patte blanche sur la scène internationale. Et on subodore également le besoin de rassurer, de donner des gages de tolérance, de modération, de stabilité, alors que la guerre, rien de moins, n’en finit pas de frapper à la porte du pays. Mais, indépendamment de ce type de pudeurs politiques et de considérations « diplomatiques », de quoi la révolution initiée par Nikol Pachinian était-elle le nom, sinon celui d’un acte de souveraineté populaire aussi miraculeux qu’inédit, après trois décennies de confiscation du pouvoir par les uns ou les autres ?

Aurait-il fallu que le marcheur à casquette demande la permission à la Commission de Venise avant d’entamer son périple vers Erevan le 10 avril 2018 ? Et n’est-il pas consternant de constater deux ans plus tard qu’un quarteron de juges qui ont participé pendant des années au verrouillage du système, qui se sont comportés comme les véritables chiens de garde des intérêts de l’oligarchie, comme les fossoyeurs en chef de « l’Etat de droit », osent se poser en victimes et viennent pleurer dans le giron de la Cour européenne des droits de l’homme ? Cette même CEDH qui a condamné à moult reprises les violations et les abus de l’organisation étatique vérolée dont ils étaient les garants. C’est le monde à l’envers !

Aussi est-il dès lors plus que temps que la majorité parlementaire issue de la vérité des urnes applique son programme, qu’elle dote le pays d’une nouvelle constitution et d’un personnel juridique plus conforme aux nouvelles réalités politiques. Comme cela s’était produit, sans que personne n’y trouve à redire, au moment de l’effondrement de l’ex-URSS et de l’instauration de l’indépendance. Car bien avant d’être juridique, la problématique à laquelle est aujourd’hui confrontée l’Arménie est politique. Et c’est cette légitimité qui doit s’imposer. Toujours.

Ara Toranian