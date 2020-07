Berlin, 2 juil 2020 (AFP) - Le ministre turc des Affaires étrangères,

Mevlüt Cavusoglu, a exigé jeudi des excuses de la France pour avoir, selon

lui, diffusé de « fausses » informations sur un incident maritime entre les deux

pays en Méditerranée.

"Nous attendons de la France qu’elle s’excuse, qu’elle s’excuse

inconditionnellement", a fait valoir lors d’une conférence de presse le chef

de la diplomatie turque en déplacement à Berlin.

"Il n’est pas acceptable que la France se prête à de fausses affirmations

et agisse contre la Turquie", a-t-il ajouté après que Paris a accusé Ankara

d’avoir visé une de ses frégates lors d’un contrôle de navires en Méditerranée.

"Nous devons être honnêtes : la France ne dit pas la vérité à l’Union

européenne et à l’Otan", a-t-il poursuivi lors de cette conférence de presse

avec son homologue allemand, Heiko Maas.

« Il n’est pas vrai que nos bateaux ont lancé un avertissement » à une

frégate française, selon lui.

"Nous veillons scrupuleusement à ce que la vérité apparaisse au grand

jour", a souligné M. Cavusoglu.

Paris accuse Ankara d’avoir visé une de ses frégates lors d’un contrôle de

navires soupçonnés de violer l’embargo sur les armes à destination de la Libye.

Conséquence de cet incident : la France s’est retirée temporairement

mercredi de l’opération de sécurité maritime de l’Otan en Méditerranée,

espérant obtenir un soutien plus franc de l’alliance dans ses frictions avec

Ankara qui se multiplient dangereusement.

Les relations entre Paris et Ankara sont en effet tendues, notamment sur le

dossier de la crise libyenne.

La France accuse la Turquie de violer l’embargo sur les armes à destination

de la Libye.

Le président français Emmanuel Macron a même jugé lundi que la Turquie

avait une « responsabilité historique et criminelle » dans ce conflit, en tant

que pays qui « prétend être membre de l’Otan ».

A Berlin, Mevlüt Cavusoglu a accusé en retour la France d’envoyer des armes

aux forces du maréchal Khalifa Haftar, l’homme fort de l’est de la Libye en

lutte cotre le gouvernement d’union nationale (GNA) de Tripoli qu’Ankara

soutient.

A la demande de la France, les ministres des Affaires étrangères de l’Union

européenne se réuniront le 13 juillet pour débattre de la Turquie.