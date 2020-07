Paris, 2 juil 2020 (AFP) - Marine Le Pen a apporté jeudi son soutien à

Emmanuel Macron dans le bras de fer en cours avec la Turquie et s’est

interrogée sur la « présence » de ce pays dans l’Otan.

La France s’est retirée temporairement mercredi de l’opération de sécurité

maritime de l’Otan en Méditerranée, espérant obtenir un soutien plus franc de

l’alliance dans ses frictions avec la Turquie, qui se multiplient

dangereusement depuis des mois.

« Je soutiens sur ce coup-là totalement Emmanuel Macron », a réagi la

présidente du Rassemblement national au micro de Sud Radio.

"Il faut effectivement demander à nos alliés de nous soutenir et poser la

question de la présence de la Turquie dans l’Alliance (atlantique)", a-t-elle

estimé.

Paris a pris l’Otan à témoin d’un récent incident naval franco-turc. Elle

accuse la Turquie de violer l’embargo sur les armes à destination de la Libye

et d’avoir visé une de ses frégates lors d’un contrôle de navires. Ce

qu’Ankara dément.

"La Turquie a effectué un acte extrêmement hostile à l’égard d’une de nos

frégates (...) et face à cela, nos alliés ont été pour le moins discrets dans

leur soutien à l’égard de la France. Cet acte ne peut pas rester sans

conséquences« , a argumenté Mme Le Pen. »Les Allemands sont extrêmement prudents dans leur défense de la France

dans cette affaire« car »près de 42% des exportations d’armement allemandes

vont vers la Turquie« , a-t-elle accusé. »Il faut arrêter maintenant d’envisager de faire entrer la Turquie dans

l’Union européenne, c’est toujours pas clair au sein de l’Union européenne", a

ajouté la présidente du RN.

La France dénonce l’intervention militaire turque en Libye au côté du

gouvernement d’union nationale (GNA) de Tripoli qui, grâce à cet appui, a fait

reculer les hommes du maréchal Khalifa Haftar, l’homme fort de l’Est du pays.

Le président français Emmanuel Macron a même jugé lundi que la Turquie

avait une « responsabilité historique et criminelle » dans ce conflit, en tant

que pays qui « prétend être membre de l’Otan ».« »