Erdogan veut contrôler les réseaux sociaux après des insultes contre sa famille

Istanbul, 1 juil 2020 (AFP) - Le président turc Recep Tayyip Erdogan a

déclaré mercredi que les autorités allaient bientôt renforcer leur contrôle

des réseaux sociaux après la publication d’insultes contre sa famille, des

propos qui suscitent l’inquiétude des internautes.

"YouTube, Netflix, Twitter. Vous comprenez désormais pourquoi je m’oppose

aux réseaux sociaux de ce genre ? C’est pour mettre fin à cette immoralité", a

déclaré M. Erdogan lors d’une visioconférence depuis Ankara.

"Il est impératif de mettre de l’ordre dans ces canaux (...) C’est pour

cette raison que nous allons soumettre cela au Parlement rapidement, car nous

voulons que ces canaux soient fermés, contrôlés", a-t-il ajouté.

M. Erdogan a notamment évoqué une mesure obligeant les géants du Web à

avoir une représentation légale en Turquie, ce qui les exposerait à des

sanctions financières et les obligerait à obéir aux décisions des tribunaux

turcs.

Ces déclarations interviennent au lendemain d’injures postées sur les

réseaux sociaux à l’encontre d’une fille de M. Erdogan et de l’époux de

celle-ci qui avait annoncé sur Twitter la naissance de leur quatrième enfant.

Onze personnes ont été interpellées et placées en garde à vue, a annoncé

mercredi la police.

Les propos de M. Erdogan ont suscité l’inquiétude des internautes turcs. Le

mot-dièse « Touche pas à mes réseaux sociaux » était l’un des plus utilisés sur

Twitter mercredi après-midi.

Le chef de l’Etat turc s’en prend régulièrement aux réseaux sociaux, l’un

des rares espaces où les voix critiques osent encore se faire entendre en

Turquie, la plupart du temps de façon anonyme.

Lors d’une discussion en ligne retransmise sur YouTube avec des jeunes la

semaine dernière, M. Erdogan a été confronté à une avalanche de commentaires

de personnes indiquant qu’elles ne voteraient pas pour lui. La présidence a

promptement fermé l’espace dédié aux commentaires.

Les réseaux sont étroitement surveillés par les autorités turques et de

nombreux procès pour « insulte au chef de l’Etat » ou « propagande terroriste »

s’appuient uniquement sur des tweets.

L’hostilité de M. Erdogan pour les réseaux sociaux remonte à plusieurs

années : Twitter et Facebook avaient été largement utilisés pour organiser des

rassemblements lors d’un vaste mouvement de contestation antigouvernemental en

2013.

Les ONG s’inquiètent régulièrement de l’érosion de la liberté d’expression

en Turquie et un contrôle accru des réseaux sociaux pourrait aussi limiter

l’accès des Turcs à des informations indépendantes ou critiques, dans un

paysage dominé par les médias pro-gouvernementaux.