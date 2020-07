La sénatrice Sarah Hanson-Young soutient la reconnaissance par l’Australie des génocides arménien, assyrien et grec

La sénatrice fédérale de l’Australie du Sud, Sarah Hanson-Young, a rejoint les appels des communautés arméno-australienne, assyro-australienne et gréco-australienne pour la reconnaissance nationale du génocide de 1915 commis contre leurs ancêtres par l’Empire ottoman, en signant une affirmation de soutien à l’Initiative de justice commune.

Le lancement en février 2020 de la Joint Justice Initiative au Parlement australien a comporté la signature d’un protocole d’accord par le Comité national arménien d’Australie (ANC-AU), l’Assyrian Universal Alliance (AUA) et l’Australian Hellenic Council (AHC), qui déclare La reconnaissance par l’Australie des génocides arménien, assyrien et grec comme une priorité au nom de leurs communautés.

Sarah Hanson-Young, qui est devenue en 2008 la plus jeune femme élue au Parlement fédéral à 25 ans, préside le Comité de référence du Sénat sur l’environnement et les communications et a été une militante de premier plan pour les réfugiés tout au long de sa carrière dans la vie publique.

Ses Verts australiens ont une position de parti appelant à la reconnaissance fédérale australienne du génocide arménien, et l’addition de Sarah Hanson-Young à la Joint Justice Initiative continue le développement d’un caucus bipartisan croissant dans les deux chambres du Parlement australien à l’appui de la vérité et de la justice sur les Génocides arménien, assyrien et grec.

« Nous, Arméno-Australiens, Assyro-Australiens et Grecs-Australiens, remercions la sénatrice Sarah Hanson-Young d’avoir ajouté sa voix significative à la reconnaissance australienne des génocides arménien, assyrien et grec », a déclaré le directeur exécutif du Comité national arménien d’Australie (ANC-AU) Haig Kayserian.

« Il est temps que l’Australie se joigne aux nations justes pour défendre la vérité et la justice sur cette question, et le plaidoyer du sénateur Sarah Hanson-Young s’ajoutera à nos espoirs d’atteindre cet objectif. »