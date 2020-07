Nikol Pachinian préoccupé par la crise du Coronavirus en Arménie

Le Premier ministre Nikol Pachinian a déclaré hier que le Coronavirus continue de se propager en Arménie malgré les efforts de son gouvernement pour amener les gens à suivre les règles anti-épidémiques.

Pachinian a signalé une augmentation, par rapport à l’année dernière, de près de 30% du nombre total de décès enregistrés dans le pays sur le mois de juin.

« Bien sûr, les changements dans ces statistiques de mortalité ne sont pas entièrement liés au Coronavirus, mais la situation du Coronavirus a assurément un impact significatif », a-t-il regretté lors de sa conférence de presse quotidienne à Erevan.

Le ministère arménien de la Santé avait annoncé plus tôt dans la journée que 10 autres personnes étaient mortes du COVID-19 au cours des dernières 24 heures, ce qui porte le nombre officiel de morts à 453.

Le chiffre n’inclut pas le décès de 149 autres personnes également infectées par le virus. Le ministère estime que ces décès ont été principalement causés par d’autres maladies préexistantes.

Le nombre de cas confirmés de Coronavirus dans le pays, qui compte environ 3 millions d’habitants, a augmenté de 523 pour atteindre 26 065. Les données du ministère montrent que près de 29% des tests de Coronavirus effectués mardi se sont révélés positifs.

"Malheureusement, nous ne parvenons toujours pas à atteindre notre principal objectif stratégique dans la lutte contre l’épidémie de Coronavirus, a pointé Pachinian. Notre principal objectif stratégique est d’apprendre à vivre avec le Coronavirus. »

Le Premier ministre s’est de nouveau plaint du fait que de nombreux Arméniens ne pratiquent toujours pas la distanciation sociale ou ne portent pas de masques dans les espaces publics malgré ses appels persistants et ceux d’autres responsables. Il a affirmé que, sur la seule journée de mardi, la police a infligé une amende à près de 2 700 citoyens pour non-respect de ces mesures.

Des membres de l’opposition et d’autres critiques de Pachinian accusent son gouvernement de la crise sanitaire persistante. Certains d’entre eux pensent que le gouvernement n’a jamais correctement appliqué le confinement national imposé fin mars, puis qu’il l’a levé trop tôt.

Pachinian a indiqué son opposition continue au renouvellement des restrictions de confinement dans le pays. « Nous continuons de mettre l’accent sur la modification du comportement personnel de chacun, car c’est ainsi que nous allons surmonter l’épidémie de Coronavirus avec un minimum de pertes économiques », a-t-il justifié.

Parallèlement, l’Union européenne et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ont fait don de 10 000 kits de test à l’Arménie hier. Dans une déclaration commune, ils ont espéré que ce don « permettra de tester plus largement le COVID-19 à travers le pays, et ce gratuitement ».

Les autorités sanitaires arméniennes effectuent en moyenne plus de 2 000 tests par jour. On s’attend à ce qu’ils commencent bientôt à utiliser des tests du Coronavirus fabriqués par l’Institut de biologie moléculaire d’Erevan.

Le directeur de l’institut d’État, Arsen Arakelian, a annoncé qu’il produirait au moins 2000 tests par jour. L’Arménie n’aura plus à les importer, s’est-il félicité.