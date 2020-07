L’Association pour la recherche et l’archivage de la mémoire arménienne (ARAM) vient de mettre en ligne 14 volumes de l’Almanach pour tous « Amenoun Darekirke ». Il s’agit d’une une revue (en arménien : Ամենուն Տարեգիրքը) publiée au Liban entre 1954 et 1968, écrit et publié par Garo Kévorkian.

Ces ouvrages (14 volumes – soit 8900 pages numérisées) sont des sources très précieuses sur les événements et les personnalités des différentes colonies arméniennes installées en diaspora, après le génocide de la Première Guerre mondiale.

Il s’agit d’un annuaire social, politique et culturel. On y retrouve différents thèmes comme la littérature, les événements historiques, ethnographiques, le monde religieux, le sport… De nombreuses personnalités arméniennes (artistes, politiques…) y sont présentées avec de précieuses biographies. L’auteur évoque aussi les colonies arméniennes du Liban, de Syrie, d’Egypte, d’Irak, d’Iran, de Chypre, d’Inde, d’Italie, de Grande Bretagne, d’Autriche, des Etats-Unis et de France et comporte de nombreuses photographies et quantités d’informations.

« Nous continuons notre travail de numérisation de nos archives. Si la période de confinement a stoppé les activités dans nos locaux, la numérisation a pu se poursuivre » a indiqué Jacques Ouloussian le président de l’Association pour la recherche et l’archivage de la mémoire arménienne (ARAM) rappelant que « le site Internet de l’association dispose de plusieurs milliers de pages en consultation libre et gratuite. D’autres documents vont d’ailleurs être mis en ligne dans les prochains jours ».

Consultez ces nouvelles numérisations ici : https://webaram.com/biblio/presse/amenoun-darekirke