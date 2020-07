Étape vers la maison : le programme éducatif pour les jeunes de la diaspora devient virtuel

Le programme éducatif « Étape vers la maison » pour les jeunes et les adolescents de la diaspora, se traduira par une visite unique en Arménie cet été. Le programme virtuel se déroulera du 3 au 28 août en deux étapes, qui comprendra des cours de langue et d’histoire arméniennes, des visites virtuelles, des discussions interactives, un club de débat, des jeux éducatifs, des réunions avec des leaders culturels et artistiques et plus encore.

Les jeunes de la diaspora arménienne âgés de 12 à 18 ans peuvent participer au programme en ligne et la date limite de candidature est le 20 juillet. Le programme se déroulera en 2 étapes et comprendra les éléments suivants :

Cours de langue arménienne,

Cours d’histoire,

Visites virtuelles de communautés (en Arménie et dans la diaspora),

Discussions interactives,

Club de débat,

Jeux éducatifs,

Rencontres avec des personnalités culturelles,

Rencontres avec d’anciens participants au programme,

Ateliers,

Des projets de communauté.

Les jeunes de la diaspora auront la possibilité de se connecter avec leur patrie en découvrant sa riche histoire et culture, sa langue et en apprenant à connaître les jeunes locaux.

