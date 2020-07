300 000 $ versés au service des ambulances d’Arménie

La fondation « Tashir » a fait don de 300 000 $ au Fonds arménien « Hayastan » pour fournir une aide financière ponctuelle à 1 786 médecins, infirmières, personnel de soutien et d’assainissement, répartiteurs et chauffeurs des services d’ambulance d’Arménie.

Ainsi les cadres supérieurs, intermédiaires, subalternes et de soutien du Service des ambulances ont reçu une aide financière selon la liste de distribution fournie par le ministère de la Santé de la République d’Arménie : Erevan - 36 930 000 AMD, Kotayq - 16 020 000 AMD, Lori - 16 645 000 AMD, Shirak - 13 330 000 AMD, Ararat- 11 740 000 AMD, Armavir- 9 795 000 AMD, Gegharquniq- 9 985 000 AMD, Syunik- 8 630 000 AMD, Aragatsotn- 7 960 000 AMD, Tavush- 7 925 000 AMD, Vayots Dzor- 4 890 000 AMD.

La coopération en cours entre la fondation « Tashir » et le fonds Arménien dans le cadre de la campagne Pandémie a commencé en avril 2020 avec un don de 100 000 $. Les fonds ont été alloués aux mesures prises pour surmonter la pandémie et financer le retour des citoyens arméniens de Russie.

Lancée le 18 mars, la campagne arménienne mondiale de collecte de fonds « Covid-19 Armenia : United Against the Pandemic » est entreprise avec le soutien du Président de la République d’Arménie, du Président de la République d’Artsakh, du Bureau du Haut-Commissariat à la Diaspora, des ministères des affaires étrangères et les ministères de la santé de la République d’Arménie. Pour rationaliser le processus, tout le soutien financier de la diaspora sera coordonné par le Fonds Arménien.

À ce jour, 770 000 $ ont été collectés, dont environ 600 000 $ ont déjà été utilisés pour acheter des fournitures et du matériel médicaux à grande échelle, pour fournir une assistance financière au personnel des services des ambulances afin de livrer des colis alimentaires mensuels aux personnes vulnérables, aux personnes âgées et de ramener en Arménie de nombreux compatriotes.

Le Fonds a également reçu des contributions en nature à grande échelle de produits médicaux de divers pays, qui ont été fournies au Ministère de la santé. Pendant la campagne de financement, le réseau arménien mondial continue de s’étendre et de nouvelles collaborations sont établies avec diverses organisations en Arménie et dans la diaspora.