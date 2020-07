Dix mille tests COVID-19 livrés à l’Arménie grâce à l’UE et à l’OMS

Une cargaison de 10 000 tests COVID-19, achetés par l’OMS avec le soutien financier de l’Union européenne (UE), est arrivée à Erevan, contribuant à renforcer la réponse de l’Arménie à la pandémie.

Les tests, obtenus à la demande du ministère de la Santé de la République d’Arménie, permettront un dépistage plus large du COVID-19 à travers le pays gratuitement, reflétant les recommandations de l’OMS pour tester tous les cas suspects de COVID-19 pour détecter la maladie dans un temps opportun et contrôler sa propagation.

Les tests sont d’un type inclus dans la liste de l’OMS des fournitures de qualité garantie et sont capables de produire des résultats précis en seulement 75 minutes. Ce court temps de traitement permet aux professionnels de santé d’économiser du temps et de l’énergie, contribue à réduire la probabilité d’erreur humaine et permet d’effectuer un plus grand nombre de tests par jour.

Le chef de la délégation de l’Union européenne en Arménie, l’ambassadeur Andrea Wiktorin, le représentant de l’OMS en Arménie, Egor Zaitsev, le vice-ministre de la Santé de la RA, Lena Nanushyan, et le vice-ministre des Affaires étrangères de la RA, Avet Adonts, étaient au Centre national de lutte contre les maladies du ministère de la Santé pour recevoir l’envoi des tests.

L’ambassadeur de l’UE et le représentant de l’OMS ont remis les tests au ministère de la Santé de la République d’Arménie dans le cadre d’un programme d’assistance plus large visant à prévenir la propagation du COVID-19 dans le pays. Les tests seront fournis au laboratoire national, qui couvre la plupart des tests COVID-19 à Erevan et dans les régions d’Arménie.

L’UE et le Bureau régional de l’OMS pour l’Europe soutiennent activement l’Arménie dans sa lutte contre le virus depuis le début de la crise COVID-19. Le 20 juin, un groupe d’experts cofinancé par l’OMS et l’UE est arrivé en Arménie pour aider à intensifier la riposte dans le pays.

Le don des tests fait partie de la réponse de l’UE à la pandémie de COVID-19, qui affecte actuellement plus de 188 pays et territoires. Le 27 mars 2020, l’UE a annoncé un ensemble d’aide de 30 millions d’euros pour aider à prévenir, détecter et répondre à la pandémie de COVID-19 dans six pays d’Europe orientale et du Caucase, y compris l’Arménie.

Les fonds seront initialement utilisés pour répondre aux besoins d’urgence immédiats, tels que l’achat de fournitures essentielles pour les professionnels de la santé, les intervenants de première ligne et les patients. À plus long terme, l’aide ira au renforcement de la capacité du pays à répondre aux urgences de santé publique.