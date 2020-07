En Turquie le nombre d’infections au Covid-19 dépasse les 200 000 et plus de 5 000 décès sont enregistrés

La Turquie vient d’enregistrer plus de 200 000 personnes atteintes du Covid-19. La Turquie qui est classée 14e pays au monde le plus touché par le coronavirus. Par ailleurs au pays du néo-sultan Erdogan, 5 131 personnes étaient décédées suite à l’infection. Alors que l’Arménie compte plus de 26 000 cas d’infections et près de 500 décès, la Géorgie voisine ne compte que 931 infections avec 15 morts dont un Arménien habitant la région à forte population arménienne du Djavakhk. Les chiffes e l’Azerbaïdjan qui sont plus importants que la Géorgie mais moins que l’Arménie sont des données très peu fiables. Bakou pratiquant la censure sur un certain nombre d’informations que le pouvoir dictatorial azéri juge en qualité de « secret-défense »…

Krikor Amirzayan